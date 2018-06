Stark, aber: Fußball drückt "Let's dance" auf Finaltief

© RTL

Das Finale von "Let's dance" bescherte RTL am Freitagabend gute Quoten - doch es war das bislang quotenschwächste Finale in der Geschichte der Tanzshow. Die Konkurrenz war allerdings auch hart: Der Fußball lockte über 8 Millionen Zuschauer ins Erste.



09.06.2018 - 10:45 Uhr von Uwe Mantel 09.06.2018 - 10:45 Uhr

Mit 60 Jahren wurde Ingolf Lück am Freitagabend zum bislang ältesten "Dancing Star" in der Geschichte von "Let's dance" gekürt. Das Finale bescherte RTL am Freitagabend einen Marktanteil von 17,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das ist ohne Frage ein starker Wert, er blieb aber nicht nur leicht hinter dem der Vorwoche zurück, zugleich war es auch die bislang quotenschwächste Finalshow. 3,51 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt die Finalsendung, ein Jahr zuvor waren beim Finale noch gut 900.000 Zuschauer mehr dabei gewesen, vor zwei Jahren wurden noch über fünf Millionen Zuschauer gezählt.

Ein Teil des Rückgangs lässt sich mit der zumindest zum Start in den Abend starken Konkurrenz erklären - so überlappte sich der Beginn der Show mit der zweiten Hälfte des letzten Testspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der WM. Die Partie gegen Saudi-Arabien, die Jogis Elf etwas mühsam mit 2:1 für sich entschied, sahen im Schnitt nämlich 8,22 Millionen Zuschauer, das war fast jeder Dritte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß. 32,3 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 30,4 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Den nachfolgenden "Sportschau-Club" wollten immerhin noch 3,31 Millionen Zuschauer sehen, mit 14,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Qutoen insbesondere bei den Jüngeren ebenfalls weit über dem, was Das Erste normalerweise erreicht.

Doch zurück zu "Let's dance": Die starke Konkurrenz kann nur ein Teil der Erklärung für den Quotenrückgang im Vergleich zu den letzten Jahren sein - denn auch über die gesamte Staffel gesehen hat "Let's dance" in diesem Jahr mit im Schnitt nun 3,5 Millionen Zuschauern im Vergleich zum Vorjahr etwa 450.000 Zuschauer verloren. Vor zwei Jahren war im Schnitt noch eine Million Zuschauer zusätzlich vorbei. Die stärkste Ausgabe dieser Staffel war die vorgelagerte Auftaktshow "Wer tanzt mit wem?", die noch über 4,3 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen konnte und als einzige Ausgabe die 20-Prozent-Marke in der Zielgruppe übersprang. Trotz des Rückgangs bleibt "Let's dance" für RTL aber weiterhin ein voller Erfolg: Mit im Schnitt 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Staffel meilenweit über dem RTL-Senderschnitt, der zuletzt nur noch knapp über elf Prozent betrug.

