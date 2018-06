Auch das ZDF feiert einen erfolgreichen WM-Einstand

© ZDF/Corporate Design

Am Samstag hat auch das ZDF die ersten WM-Spiele übertragen - und konnte dabei auf ganzer Linie überzeugen. Die Tatsache, dass man gleich vier Spiele zeigte, ließ auch den Tagesmarktanteil kräftig steigen.



17.06.2018 - 08:56 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2018 - 08:56 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 31,5 Prozent hat das ZDF am Samstag dominiert, bei den 14- bis 49-Jährigen holte der Sender sogar 34,4 Prozent. Das Erste blieb am Freitag noch knapp unter der 30-Prozent-Marke. Zu verdanken hat das ZDF diese starken Werte auch der Tatsache, dass man am Samstag gleich vier WM-Spiele übertragen hat. Bereits um 12 Uhr sahen sich 5,20 Millionen Zuschauer die Partie zwischen Frankreich und Australien an, der Marktanteil lag bei 48,9 Prozent. In der jungen Zielgruppe waren 49,6 Prozent drin. Schon bei der rund halbstündigen Vorberichterstattung lagen die Marktanteile bei mehr als 20 Prozent.

Das Spiel zwischen Argentinien und Island sahen drei Stunden später schließlich 7,54 Millionen Zuschauer, das ließ die Marktanteile dann sogar teils über 60 Prozent klettern. Beim Gesamtpublikum waren 54,7 Prozent drin, bei den 14- bis 49-Jährigen 60,8 Prozent. Peru gegen Dänemark verfolgten ab 18 Uhr 8,40 Millionen Menschen, das entsprach 47,2 bei allen und 51,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern.

Das letzte Spiel des Abends zwischen Kroatien und Nigeria war dann nicht mehr ganz so dominant. Mit 8,49 Millionen Zuschauern lag die Reichweite trotz der prominenteren Sendezeit nur leicht über der des Vorabendspiels. Mit 33,7 Prozent Marktanteil kann man in Mainz aber natürlich trotzdem sehr zufrieden sein, 40,6 Prozent waren es beim jungen Publikum. Das ab 23:15 Uhr gezeigte "Aktuelle Sportstudio" erreichte noch 2,49 Millionen Zuschauer und sorgte so für einen erfolgreichen Abschluss des Tages: 16,9 Prozent Marktanteil standen hier auf der Uhr, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung bei 18,4 Prozent.

Teilen