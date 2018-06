"Kevin can wait" startet mit ausbaufähigen Quoten

© Sony Pictures/CBS

Seit Montag ist "Kevin can wait" mit Kevin James auch im Free-TV zu sehen, zum Auftakt gab es trotz eines guten Vorlaufs nur magere Quoten. "King of Queens" lief in den vergangenen Wochen auf dem Sendeplatz aber auch nicht immer besser.



19.06.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2018 - 09:44 Uhr

Vor etwas mehr als einem Monat ist "Kevin can wait" von CBS nach der zweiten Staffel abgesetzt worden. Wer die Serie bislang in Deutschland sehen wollte, konnte das bei Amazon tun. Nun hat die Sitcom auch ihre Free-TV-Premiere gefeiert, der Einstand bei Nitro verlief aber alles andere als glänzend. Zwei Folgen erreichten ab 19:30 Uhr jeweils 220.000 Zuschauer, die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 1,4 und 1,3 Prozent.

Damit lag "Kevin can wait" zum Auftakt recht deutlich unter dem Senderschnitt von Nitro, der bei rund 2,0 Prozent liegt. Am Vorlauf hat es jedenfalls nicht gelegen: Zwei Folgen von "Alle unter einem Dach" holten zuvor noch 2,1 und 2,0 Prozent. Andererseits muss auch erwähnt werden, dass "King of Queens" in den vergangenen Wochen auf dem Sendeplatz, auf dem "Kevin can wait" nun zu sehen ist, nicht immer besser lief. Der Start in den Abend verlief für Nitro dann ebenfalls schleppend. Zwei Folgen von "Alarm für Cobra 11" holten nur 0,8 und 0,9 Prozent, im weiteren Verlauf des Abends konnte sich die Serie aber steigern. Schon ab 22:10 Uhr waren 1,7 Prozent drin, die Episoden danach lagen dann schließlich bei mehr als 2,0 Prozent.

Völlig unbeeindruckt von der Fußball-WM zeigte sich unterdessen ZDFneo: "Inspector Barnaby" unterhielt zur besten Sendezeit 1,43 Millionen Zuschauer, eine weitere Folge kam danach sogar auf 1,60 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg von zuvor schon guten 4,8 auf starke 7,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 1,8 und 3,2 Prozent gemessen. Auch "Bares für Rares" lag am Vorabend deutlich über dem Senderschnitt und erreichte mit der zweiten Ausgabe rund eineinhalb Millionen Zuschauer.

