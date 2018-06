Fußball-WM fügt "Falk"-Finale nur geringen Schaden zu

© ARD/Kai Schulz

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat am Dienstagabend wieder fast zehn Millionen Fans vor den Fernseher gelockt. "Falk" hielt sich im Ersten dennoch standhaft und verlor mit dem Staffel-Finale nur wenige Fans gegenüber der vergangenen Woche.



20.06.2018 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 20.06.2018 - 08:56 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat auch am Dienstag wieder die Quoten-Charts dominiert. 9,83 Millionen Zuschauer verfolgten um 20:00 Uhr die Live-Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Russland und Ägypten, sodass sich das ZDF über einen hervorragenden Marktanteil von 33,6 Prozent freuen kann. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 3,66 Millionen Zuschauern sogar 38,5 Prozent drin. In der Halbzeitpause hielt das "heute-journal" zudem noch 9,11 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Klar, dass es die Konkurrenz dagegen schwer hatte - und doch kann schlug sich zumindest die ARD-Serie "Falk" recht wacker. Dem Finale der ersten Staffel blieb trotz der WM im Gegenprogramm ein neuer Tiefstwert erspart: Immerhin 3,31 Millionen Zuschauer zählte die letzte Folge, sodass der Marktanteil bei 11,3 Prozent lag. Im Vergleich zur Vorwoche kamen somit nur etwas mehr als 200.000 Zuschauer abhanden. Beim jungen Publikum tat sich "Falk" jedoch deutlich schwerer: Dort war nicht mehr als ein Marktanteil von 4,9 Prozent drin.

"In aller Freundschaft" konnte im Anschluss mit einer Wiederholung zudem nur noch 3,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor dem Fernseher halten, insgesamt blieben 2,93 Millionen Zuschauer dran. Im ZDF lief es derweil auch nach dem Abpfiff noch hervorragend: So kamen die Analysen mit Oliver Welke und Oliver Kahn noch auf 6,35 Millionen Zuschauer sowie starke 31,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren, "Markus Lanz" hielt am späten Abend zudem noch 2,95 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Auch tagsüber stimmten dank der WM die Quoten: So erreichte die Partie zwischen Kolumbien und Japan um 14:00 Uhr im Schnitt 3,79 Millionen Zuschauer, ehe drei Stunden später bei der Begegnung zwischen Polen und Senegal bereits 7,11 Millionen Zuschauer gezählt wurden. Sowohl bei allen als auch bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern konnte sich das ZDF über Marktanteile von mehr als 42 Prozent freuen.

