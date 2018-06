"Sing meinen Song"-Finale kommt mit blauem Auge davon

© MG RTL D / Markus Hertrich

Das Staffel-Finale von "Sing meinen Song" musste am Dienstag bei Vox zwar neue Tiefstwerte hinnehmen können, hielt sich angesichts der WM-Konkurrenz aber dennoch vergleichsweise gut. Sat.1 fiel sogar hinter kabel eins zurück.



20.06.2018 - 09:11 Uhr von Alexander Krei 20.06.2018 - 09:11 Uhr

Dass Vox das Staffel-Finale seiner zuletzt ohnehin etwas schwächelnden Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ausgerechnet gegen die Fußball-Weltmeisterschaft ausstrahlte, war ganz sicher nicht glücklich - gemessen daran kam der Sender mit der Duett-Folge am Dienstagabend aber noch mit einem blauen Auge davon, wenngleich dem Sender neue Tiefstwerte nicht erspart werden konnten. Nur noch 1,04 Millionen Zuschauer schalteten ein und damit so wenige wie noch nie, in der Zielgruppe reichte es aber noch für vergleichsweise solide 6,3 Prozent Marktanteil.

Gut für Vox: "100 Songs, die die Welt bewegten" steigerte sich im Anschluss sogar auf richtig gute 9,0 Prozent Marktanteil und sorgte auf diese Weise noch für Schadensbegrenzung. Damit war Vox deutlich besser bedient als RTL II, das am DIenstagabend weder mit "Extrem schwer" noch mit "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" etwas reißen konnte. Beide Dokusoaps mussten sich mit Marktanteilen von 3,2 und 2,8 Prozent zufriedengeben.

Bei kabel eins hielt sich "Achtung Abzocke" mit 4,7 Prozent sowie 770.000 Zuschauern zumindest wacker, das "K1 Magazin" verbesserte sich später sogar auf gute 6,2 Prozent. Der Sender lag somit letztlich beim jungen Publikum den gesamten Abend über vor Sat.1, wo zwei Folgen von "Der letzte Bulle" zunächst in direkter Fußball-Konkurrenz nur Marktanteile von 4,0 und 4,5 Prozent einfuhren. Auch "Akte 20.18" und die "Spiegel TV-Reportage" landeten später unter der Marke von fünf Prozent.

Wenig zu lachen hatte aber auch RTL mit seinem "Bones"-Viererpack: Die Wiederholungen der US-Serie bescherten dem Privatsender in der Primetime Werte zwischen 6,2 uns 7,7 Prozent - mehr als die 1,3 Millionen Zuschauer, die zu Beginn des Abends eingeschaltet hatten, waren für RTL nicht drin. "GZSZ" war zuvor jedoch einmal mehr ein Stützpfeiler: Mit stolzen 19,9 Prozent Marktanteil wusste die Soap im Vorabendprogramm zu überzeugen. Auch "Alles was zählt" punktete mit sehr guten 14,6 Prozent.

