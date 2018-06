"Maischberger" profitiert nicht vom WM-Vorlauf

© WDR/Annika Fußwinkel

Bei "Maischberger" ging es am Mittwoch um die Unionskrise, da schalteten etliche Fußball-Fans ab. Zuvor hatte auch das "WM Kwartira" wieder einige Probleme, die hohen Zuschauerzahlen des Abendspiels zu halten.



21.06.2018 - 09:26 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 09:26 Uhr

Das Erste hat dank der Fußball-WM am Mittwoch natürlich dominiert, doch es lief nicht alles perfekt. Am späten Abend ging Sandra Maischberger auf Sendung und talkte mit ihren Gästen über den Streit in der Union, der in eine handfeste Regierungskrise führen könnte. Nur 890.000 Zuschauer sahen zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,1 Prozent. Schon das "WM Kwartira" hatte Probleme, die starken Zuschauerzahlen aus der Primetime zu halten. 2,15 Millionen Menschen sahen sich die Late-Night-Show an, der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent. Dadurch erzielten auch die "Tagesthemen" nur 11,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sodass ein möglicher WM-Bonus beim Start von "Maischberger" längst verpufft war. Einziger Lichtblick: Immerhin lief es für "WM Kwartira" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,1 Prozent rund.

Das Spiel zwischen Spanien und Iran verpasste in der Primetime zwar die Marke von zehn Millionen Zuschauern, mit 9,46 Millionen Zuschauern lief es aber natürlich dennoch richtig gut. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 34,7 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden 40,4 Prozent gemessen. Damit sicherte sich Das Erste dann natürlich auch den Tagessieg.

Die WM-Spiele am Nachmittag holten am Mittwoch zwar auch gute Quoten, es lief zuletzt aber auch schon einmal besser. Es bleibt aber ein Jammern auf hohem Niveau: 4,61 Millionen Menschen sahen sich die Partie zwischen Portugal und Marokko an, Uruguay gegen Saudi-Arabien verfolgten 5,82 Millionen Menschen. Sowohl bei Jung als auch bei Alt lagen die beiden Spiele damit im Bereich von 40 Prozent Marktanteil.

Das ZDF schlug sich gegen die WM einmal mehr richtig gut. "Marie Brand" unterhielt zur besten Sendezeit 3,54 Millionen Zuschauer und erreichte damit 12,8 Prozent Marktanteil. Auch das "heute-journal" hielt sich danach noch bei sehr guten 12,7 Prozent. Der Tagesmarktanteil der Mainzer lag dann auch bei zufriedenstellenden 12,5 Prozent.

Teilen