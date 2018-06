ARD versendet "PussyTerror"-Finale vor kleinem Publikum

© WDR

Die ARD hatte mit dem Start der neuen Staffel von "PussyTerror TV" so lange gewartet, dass das Staffelfinale nun in die WM-Zeit fiel. Weil man dem Fußball aus dem Weg gehen wollte, ging's erst gegen Mitternacht los. Die Konsequenz: Tiefstwerte.



22.06.2018

Das Erste verfolgte bei der neuen Staffel von "PussyTerror TV" in diesem Jahr eine andere Taktik. Statt wie zuvor in eher unregelmäßigen Abständen, gab es die sechs neuen Folgen diesmal im Wochentakt. Eigentlich keine schlechte Idee, allerdings wartete man mit dem Start bis Mitte Mai und geriet mit dem Finale daher nun mitten in die Fußball-WM - und zwar an einem Tag, an dem Das Erste "spielfrei" hatte und stattdessen die Kollegen des ZDF an der Reihe waren.

Weil Das Erste dem Fußball bestmöglich aus dem Weg gehen wollte, war um 20:15 Uhr zunächst der überlange Film "Dschungelkind" zu sehen, der sich mit 3,33 Millionen Zuschauern und 11,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar ziemlich wacker schlug. Das übliche Donnerstagsprogramm verschob sich dadurch in den späten Abend. Die "Tagesthemen" gingen erst um kurz vor 23 Uhr auf Sendung. 1,99 Millionen Zuschauer sahen hier noch zu, 11,2 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum.

"Panorama" startete um 23:26 Uhr und tat sich mit 1,1 Millionen Zuschauern und 8,3 Prozent Marktanteil um diese Zeit schon ziemlich schwer. Carolin Kebekus musste bis kurz vor Mitternacht warten, sodass das Staffelfinale von "PussyTerror TV" mit 650.000 Zuschauern mit Abstand den bisherigen Tiefstwert markierte. Auch die Marktanteile fielen schwächer aus als gewohnt: 6,8 Prozent waren es beim Gesamtpublikum, auch bei den 14- bis 49-Jährigen verpasste die Comedyshow mit 5,2 Prozent Marktanteil den üblichen Senderschnitt des Ersten.

