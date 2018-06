WM-Doppelpack fährt über 50 Prozent Marktanteil ein

© ARD

Das WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien hat im Ersten die dritthöchste WM-Reichweite ohne deutsche Beteiligung eingefahren. Dennoch punktete auch das Parallelspiel bei One - zusammen lag der Marktanteil bei mehr als 50 Prozent.



27.06.2018 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 27.06.2018 - 08:53 Uhr

Das letzte WM-Vorrundenspiel zwischen Nigeria und Argentinien war nichts für schwache Nerven. Auf entsprechend großes Interesse bei den Fernsehzuschauern stieß daher auch die Live-Übertragung, die am Dienstagabend im Ersten zu sehen war. Mit 12,33 Millionen Zuschauern verzeichnete die Partie einen hervorragenden Marktanteil von 40,3 Prozent beim Gesamtpublikum - nur zwei Spiele ohne deutsche Beteiligung waren bei der laufenden Weltmeisterschaft gefragter.

Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil wie so oft sogar noch ein wenig höher aus: Dort verzeichnete das Spiel mit 4,65 Millionen Zuschauern sogar 46,0 Prozent. Am Nachmittag punktete die ARD zudem bereits mit dem wenig berauschenden Spiel zwischen Dänemark und Frankreich, das trotz weitgehender Arbeitsverweigerung der Mannschaften mit 6,27 Millionen Zuschauern auf einen stolzen Marktanteil von 44,2 Prozent kam. Beim jungen Publikum wurden 46,4 Prozent gemessen.

Zufrieden kann man auch bei One sein, wo am Dienstag die Parallelspiele zu sehen waren. Während die Partie zwischen Australien und Peru nachmittags mit 140.000 Zuschauern noch eine vergleichsweise überschaubare Reichweite verzeichnete, drehte die Begegnung zwischen Island und Kroatien am Abend trotz des quotenstarken Spiels im Hauptprogramm mächtig auf. 860.000 Zuschauer entschieden sich für die Live-Übertragung, bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte der Marktanteil auf 4,6 Prozent - zusammengerechnet erreichten die WM-Spiele damit über die Hälfte der Zuschauer.

Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Mit 1,4 Prozent verzeichnete der kleine Sender am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen rund doppelt so viel wie normal. Das Erste kam derweil auf 23,9 Prozent bei allen sowie 24,9 Prozent bei den jungen Zuschauern. Stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum war das ZDF, das auf gute 12,3 Prozent kam und sich unter anderem auf "Bares für Rares" und "SOKO Köln" verlassen konnte.

Teilen