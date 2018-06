"Quizduell" fährt im WM-Sandwich neuen Rekord ein

© ARD/NDR

An die Fußball-Quoten kam das "Quizduell" erwartungsgemäß nicht heran, doch als Pausenfüller war die ARD-Show mit Jörg Pilawa trotzdem gefragt. Beim jungen Publikum reichte es prompt für einen Rekord. Auch das "WM-Kwartira" schlug sich gut.



27.06.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 27.06.2018 - 09:16 Uhr

An die mehr als sechs Millionen Zuschauer, die am Nachmittag beim WM-Spiel zwischen Dänemark und Frankreich einschalteten, kam das WM-Special des "Quizduells" mit Jörg Pilawa freilich nicht heran - für einen neuen Rekord sorgte das quotenstarke Fußball-Umfeld aber trotzdem. Beim jungen Publikum fiel der Marktanteil der Rateshow am Dienstag jedenfalls so hoch aus wie noch nie.

Starke 16,9 Prozent verzeichnete das "Quizduell" ab 18:26 Uhr im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen - ein famoser Wert, wenngleich die "Tagesschau" im Vorfeld sogar noch mehr als 26 Prozent erzielen konnte. Zum Vergleich: Die aktuelle Staffel erzielt, die alle Folgen seit Ende Februar umfasst, kommt bislang im Schnitt auf weniger als die Hälfte. Insgesamt schalteten übrigens 3,05 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 16,8 Prozent entsprachen.

Unterdessen nimmt auch das "WM-Kwartira" mit Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz Fahrt auf. Nachdem am Sonntagabend bereits mehr als drei Millionen Zuschauer gezählt wurden, waren diesmal im Schnitt 2,89 Millionen Zuschauer bei der Fußball-Nachlese am späten Abend dabei. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei sehr guten 19,3 Prozent. Das war der bislang zweitbeste Werte - stärker war nur jene Ausgabe, die im Anschluss an das Deutschlandspiel zu sehen war.

Marktanteils-Trend: WM Kwartira



Für wenig Grund zum Jubeln sorgt dagegen weiterhin das neue Magazin "Live nach Neun", das nach dem "Morgenmagazin" nur wenige Zuschauer bei der Stange hält. Am Dienstag reichte es mal wieder nur für 180.000 Zuschauer und einen ernüchternden Marktanteil von 3,7 Prozent. Im Gegenzug erreichte "Volle Kanne" im ZDF 720.000 Zuschauer. Auch beim jungen Publikum lief's für "Live nach Neun" mit gerade mal 1,5 Prozent Marktanteil bescheiden.

