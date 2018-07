Start in WM-Achtelfinals: Ein bisschen Katerstimmung bleibt

© FIFA

Die ersten Achtelfinal-Spiele dieser WM bescherten dem Ersten am Samstag starke Quoten - doch die Werte der letzten EM und WM wurden bei sommerlichem Wetter und nach dem Aus des deutschen Teams nicht erreicht.



01.07.2018 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2018 - 09:17 Uhr

Nachdem sich der amtierende Weltmeister bekanntlich bereits in der Vorrunde aus der WM verabschiedet hat, musste nach einer 3:4-Niederlage gegen Frankreich nun auch der Vize-Weltmeister seine Koffer packen. Die so spannende wie torreiche Partie sahen sich am Nachmittag trotz hochsommerlichem Wetter im Schnitt 7,01 Millionen Zuschauer an - wie immer sind hier weder Public Viewing noch die Mediatheken-Nutzung berücksichtigt. Etwa jeder Zweite, der am Nachmittag vor dem Fernseher saß, hat sich somit für den Fußball entschieden, die Marktanteile lagen bei 50,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 52,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das sind natürlich noch immer beeindruckende Zahlen, die Übertragung blieb aber gleichwohl deutlich hinter allen Achtelfinal-Spielen der letzten EM zurück. Damals lag die niedrigste Reichweite bei knapp 9 Millionen Zuschauern. Bei der letzten WM lag der Tiefstwert im Achtelfinale bei 9,84 Millionen Zuschauern, damals liefen die Spiele aber auch nicht nachmittags.

Am Abend wurde dann die 10-Millionen-Marke wieder geknackt: Das WM-Aus der Portugiesen gegen Uruguay verfolgten 10,1 Millionen Zuschauer am Bildschirm, das entsprach Marktanteilen von 41,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 46,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch hier gilt allerdings, dass nicht nur die Werte früherer Turniere nicht erreicht wurden, auch die beiden bisherigen Portugal-Abendspiele hatten mit knapp 12 bzw. über 13 Millionen Zuschauern noch höhere Reichweiten erzielt. Noch ist der WM-Kater nach dem Aus der Deutschen also offenbar nicht ganz überwunden.

Zufrieden sein kann die ARD unterdessen mit ihrem Rahmenprogramm. Um 18:30 Uhr wurde zwischen den Spielen die Reportage "Unser Russland – Eine Städtereise zur Fußball-WM" eingestreut, die immerhin 3,12 Millionen Zuschauer zählte. 22,0 Prozent Marktanteil waren es beim Gesamtpublikum, 24,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "WM Kwartira" konnte sich nach dem Tiefstwert vom Donnerstag wieder deutlich steigern und erreichte am Abend 2,98 Millionen Zuschauer. 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sind für ein Fußball-Format im Anschluss an einen Fußball-Abend zwar kein Ruhmesblatt, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber für gute 16,5 Prozent.

Teilen