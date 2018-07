"Teamwork" mit Ladies Night statt Joko und Klaas

© ProSieben

Ende Mai überraschte ProSieben mit der Ankündigung, die Show "Teamwork" zurückzubringen. Nun steht auch die Besetzung fest: Die bisherigen Dauergäste Joko und Klaas sind nicht mehr dabei, zudem gibt es künftig einen Promi weniger.



Als ProSieben vor gut einem Monat ankündigte, nicht nur "Schlag den Star" neu aufzulegen, sondern auch "Teamwork - Spiel mit deinem Star" zurückzubringen, hielt man sich mit Details noch zurück. Nun ist die Besetzung der ersten Ausgabe, die am 2. August zu sehen sein wird, bekannt - und die macht nun auch offiziell, was man bislang nur vermuten konnte: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind nicht mehr mit an Bord.

Auch wenn es offiziell nie als Joko-und-Klaas-Show promotet wurde, waren die beiden als "Dauergäste" bislang bei jeder der vier Ausgaben der Show mit an Bord gewesen. Die neuen Folgen müssen sich nun ohne die beiden beweisen. Künftig wird es auch nicht mehr vier Stars geben, die für einen Fan antreten, sondern nur noch drei. ProSieben hatte bereits angekündigt, dass die neuen Folgen in kompakterer Form als bislang ablaufen werden, sich also nicht mehr bis tief in die Nacht ziehen - zumal sie nun auch donnerstags und nicht mehr samstags zu sehen sind.

In der ersten neuen Folge setzt ProSieben auf ein ausschließlich weibliches Aufgebot: Carolin Kebekus, Martina Hill und Collien Ulmen-Fernandes werden sich in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen messen. Bei den bislang vier Ausgaben gab es übrigens mit Lena Gercke erst einen einzigen weiblichen Promi. Wie auch bislang bildet jeder Promi ein Team mit einem seiner größten Fans und kann für diesen Geld erspielen - im besten Fall bis zu 50.000 Euro. Aufgabe des Fans ist es, seinen Star gegen den vermeintlich schwächsten Gegner antreten zu lassen. Unverändert bleibt auch die Moderation: Jeannine Michaelsen wird weiterhin durch den Abend führen.

