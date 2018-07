ZDF punktet mit Nachrichten und Merkel im WM-Umfeld

© ZDF/Klaus Weddig

Die ZDF-Nachrichten sind am Sonntag auf großes Interesse gestoßen. Im WM-Umfeld erreichten "heute" und "heute-journal" starke Quoten, aber auch das Sommerinterview mit der Bundeskanzlerin hielt die Zuschauer vor dem Fernseher.



02.07.2018 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 02.07.2018 - 09:12 Uhr

Der Streit in der Union hat am Sonntag für starke Quoten bei den Informationssendungen im ZDF gesorgt - freilich half dabei auch die Fußball-Weltmeisterschaft mit, in deren Umfeld sie liefen. So erreichte das Sommerinterview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bei "Berlin direkt" im Schnitt 6,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 28,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 29,1 Prozent sogar noch ein Stückchen besser. Auch das anschließende "ZDFspezial" über die "Eskalation im Asylstreit" war mit 5,57 Millionen Zuschauern gefragt.

Die "heute"-Nachrichten hatten es im Vorfeld sogar auf 8,40 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 38,9 Prozent beim Gesamtpublikum gebracht. Besser lief es für die Sendung in diesem Jahr nur nach dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft vor zwei Wochen. Noch mehr Menschen als die "heute"-Sendung hielt später am Abend das "heute-journal" vor dem Fernseher: 11,17 Millionen Zuschauer sahen die verkürzte Ausgabe in der Halbzeitpause. Das reichte für hervorragende 35,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie beachtliche 41,0 Prozent bei den Jüngeren.

Doch nicht nur in der Halbzeitpause war das "heute-journal" gefragt: Die nach dem Elfmeterschießen gesendete Sonderausgabe erreichte noch 7,60 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile um 34 Prozent. Eine weitere Sondersendung kam um 1:15 Uhr dann aber erwartungsgemäß nur noch auf einen Bruchteil dieser Reichweite: Zu diesem Zeitpunkt informierten sich noch einmal 720.000 Zuschauer bei Marietta Slomka über den aktuellen Stand des Streits zwischen CDU und CSU.

Das Erste hatte es mit seinen Nachrichten in Konkurrenz zur Fußball-WM freilich schwerer, erreichte um 20:00 Uhr mit der "Tagesschau" aber immerhin 3,75 Millionen Zuschauer. Bei der Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" blieben nach dem "Tatort" noch 2,89 Millionen Zuschauer dran, ehe "Anne Will" vor 2,51 Millionen Zuschauern talkte und 8,7 Prozent Marktanteil schaffte. Bei der anschließenden Hauptausgabe zog die Reichweite aber noch einmal auf 2,87 Millionen Zuschauer an, was nach 23 Uhr für überzeugende 14,2 Prozent Marktanteil sorgte.

