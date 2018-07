"Genial daneben" mit gutem Start am Sat.1-Vorabend

© Sat.1 / Willi Weber

Erfolgreicher Auftakt: Mit "Genial daneben - Das Quiz" ist es Sat.1 am Montag auf Anhieb gelungen, den Marktanteil auf dem umkämpften 19-Uhr-Sendeplatz spürbar zu steigern. Am Abend konnten auch "MacGyver" und "SEAL Team" zulegen.



17.07.2018 - 08:47 Uhr von Alexander Krei 17.07.2018 - 08:47 Uhr

Bevor in zwei Wochen das neue Feierabend-Magazin startet, feierte am Montag schon mal "Genial daneben - Das Quiz" seine Premiere im zuletzt arg schwächelnden Vorabendprogramm. Mit den Auftakt-Quoten kann man in Unterföhring zufrieden sein: 510.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen die erste Folge der Show mit Hugo Egon Balder und sorgten für einen Marktanteil von 9,4 Prozent.

"Genial daneben - Das Quiz" lag damit auf Anhieb über den Normalwerten von Sat.1, vor allem aber deutlich über dem bisherigen Jahresschnitt des 19:00-Uhr-Sendeplatzes. Seit Januar verzeichnete der Sender mit seinen Scripted Realitys hier lediglich 5,9 Prozent Marktanteil - sollte der "Genial daneben"-Ableger das Start-Niveau halten oder gar ausbauen können, hätte Senderchef Kaspar Pflüger ein Sorgenkind weniger.

Dass durchaus noch Luft nach oben besteht, zeigt indes der Blick aufs Gesamtpublikum: 1,22 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 6,1 Prozent waren zum Auftakt drin. Aufatmen kann man bei Sat.1 aber auch mit Blick auf "MacGyver": Nach der schwachen Rückkehr in der Vorwoche reichte es diesmal zum Start in den Abend für 1,66 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die zweite Folge steigerte sich auf 1,81 Millionen Zuschauer, erreichte in der Zielgruppe aber nur noch 8,7 Prozent. Vor sieben Tagen hatte sich die Serie allerdings sogar nur mit 6,6 Prozent begnügen müssen. Leicht nach oben ging es zudem im Anschluss für "SEAL Team": Die beiden Folgen der neuen Serie verzeichneten im weiteren Verlauf des Abends Marktanteile von 8,4 und 8,2 Prozent in der Zielgruppe.

