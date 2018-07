"Genial daneben - Das Quiz" kann Auftaktquote nicht halten

© Sat.1

Für Sat.1 wachsen die Bäume mit "Genial daneben - Das Quiz" am Vorabend wohl erstmal nicht in den Himmel, zumindest nicht kurzfristig. Im Vergleich zum Auftakt lief es am Dienstag insbesondere bei den Jüngeren schlechter.



18.07.2018 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2018 - 09:35 Uhr

Ganz so leicht ist der Erfolg, den "Genial daneben" am Freitagabend für Sat.1 ist, offenbar nicht in den Vorabend zu übertragen. Nachdem der Ableger "Genial daneben - Das Quiz" am Montag einen guten Auftakt mit 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hingelegt hatte, fiel das Format am Dienstag unter den Senderschnitt auf 7,9 Prozent. Es waren dabei nur die Jüngeren, die im Vergleich zum Vortag fehlten, die Gesamt-Zuschauerzahl blieb mit 1,2 Millionen nämlich fast konstant.

Nervös machen muss das die Verantwortlichen bei Sat.1 noch nicht, einen generellen Trend wird man angesichts der Schwankungsbreiten der Quotenmessung erst nach einigen Tagen ablesen können. Zudem muss Sat.1 nun am Vorabend Zuschauerschichten ansprechen, die man in den letzten Jahren durch die völlige Fokussierung auf Scripted-Reality-Crime-Geschichten im gesamten Tagesprogramm geradezu systematisch vertrieben hat - das könnte durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Hürde liegt für neue Vorabend-Formate immerhin gar nicht so hoch, "Die Ruhrpott-Wache" hat in diesem Jahr auf diesem Sendeplatz schließlich im Schnitt sogar nur 6 Prozent Marktanteil erzielt. Und im Vergleich zum Vorausgehenden "Auf Streife - Die Spezialisten", das am Dienstag 7,5 Prozent Marktanteil erzielte, konnte "Genial daneben - Das Quiz" den Marktanteil immerhin ebenfalls steigern.

Teilen