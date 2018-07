Nitro punktet mit True Crime, ProSieben Maxx mit Animes

© NITRO

Eine Mischung aus True Crime und Sitcoms hat Nitro am Freitag zu starken Quoten verholfen. Gleichzeitig wussten auch die Animeserien beim Konkurrenten ProSieben Maxx zu überzeugen. DMAX, Sat.1 Gold und ZDFneo punkteten ebenfalls.



21.07.2018 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 21.07.2018 - 09:22 Uhr

Gleich vier kleine Sender erzielten am Freitag mehr als zwei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - allen voran der Männersender Nitro, der es auf stolze 2,8 Prozent brachte. Verlassen konnten sich die Kölner mal wieder auf ihre True-Crime-Formate, die bis zu 500.000 Zuschauer vor den Fernseher lockten. Erzielt wurde dieser Bestwert um 23:00 Uhr mit einer Folge von "Medical Detectives", die zugleich mit 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf ganzer Linie überzeugte.

Eine weitere Folge steigerte sich im Anschluss auf 4,8 Prozent. Aber auch schon zu Beginn des Abends lief es gut: Die erste Folge kam zwar zunächst nicht über 1,4 Prozent hinaus, doch direkt danach ging es bereits auf 2,8 Prozent nach oben. Zu diesem Zeitpunkt zählte Nitro schon 490.000 Zuschauer. Punkten konnte der Sender aber auch am Vorabend mit seinen Sitcoms, allen voran mit "Alle unter einem Dach". Die beiden Folgen präsentierten sich mit Marktanteilen von 4,1 und 5,1 Prozent in Bestform.

Ähnlich stark war ProSieben Maxx am Nachmittag mit seinen Animes unterwegs - hier ging es für "Naruto Shippuden" auf stolze 4,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum nach oben. Aber auch "Fairy Tail" und "Super Kickers 2006" erzielten jeweils mehr als vier Prozent und trugen dazu bei, dass der Sender am Freitag einen stolzen Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. Um 20:15 Uhr drehte dann auch noch "Naruto Shippuden - The Movie" auf und fuhr starke 3,9 Prozent Marktanteil ein. Insgesamt waren 260.000 Zuschauer dabei.

DMAX konnte damit nicht mithalten, erwischte mit 2,2 Prozent Marktanteil aber ebenfalls einen guten Tag. In der Primetime lockte der Sender konstant mehr als 200.000 Zuschauer vor den Fernseher. Am besten lief es nach 23 Uhr für "1000 Wege, ins Gras zu beißen" mit 240.000 Zuschauern sowie 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch Sat.1 schloss den Tag übrigens mit mehr als zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Beim Gesamtpublikum war dagegen ZDFneo mit 3,1 Prozent der Größte unter den Kleinen.

Teilen