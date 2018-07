"The Flash": Letzter Superheld macht ProSieben wenig Freude

© Warner Brothers

ProSieben hat fast alle Superhelden an die kleineren Sender der Gruppe abgeschoben, übrig geblieben ist nur "The Flash". Auch hier ist der Blick auf die Quoten aber nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig.



25.07.2018 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 25.07.2018 - 09:38 Uhr

Die wahre Schwemme an Superhelden-Serien aus den USA hat ProSieben in den letzten Jahren nur noch Kummer bereitet: Hierzulande fanden sich für alle Serien deutlich zu wenig Fans. ProSieben hat sich daher inzwischen von fast allen dieser Serien getrennt, sie laufen stattdessen bei verschiedenen kleineren Sendern der Gruppe. Eine Ausnahme bildet "The Flash", das nun in die vierte Staffel startete. Doch die Serie, die einst beim Start der ersten Staffel noch über 20 Prozent Marktanteil erreicht hatte, ist aus Quotensicht längst ebenfalls nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Den Staffelstart am Dienstag um kurz nach 23 Uhr wollten gerade mal 370.000 Zuschauer sehen. Das reichte beim Gesamtpublikum nur für einen Marktanteil von 2,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sahe s mit 6,1 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr schlecht aus. Immerhin machte sich die Taktik bezahlt, auf Doppelfolgen zu setzen: Die zweite Folge, die um kurz vor Mitternacht startete, hatte immerhin noch 20.000 Zuschauer mehr. Weil zugleich die sonstige TV-Nutzung rückläufig war, zog der Marktanteil auf 8,7 Prozent in der Zielgruppe an - was allerdings noch immer zu wenig ist für einen Sender wie ProSieben.

Dass ProSieben am Dienstag trotzdem immerhin einem Tagesmarktanteil von 10,4 Prozent erreichte, ist vor allem dem wiedererstarkten Vorabend zu verdanken. "Galileo" erzielte dort diesmal gute 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "taff" kam um 17 Uhr bereits auf hervorragende 16,0 Prozent und auch die zwischenzeitlich so schwächelnden "Simpsons" überzeugten mit 14,0 und 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime pendelten weitere "Simpsons"-Wiederholungen dann immerhin zwischen 9,3 und 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und richteten somit zumindest keinen Schaden an. Die Probleme begannen erst mit "Family Guy", das um 22:09 Uhr zwar noch 9,3 Prozent Marktanteil erzielte, dann aber mit Folge 2 auf 7,6 Prozent absackte.

Teilen