"Aktenzeichen" und "Bachelorette" gleichauf an der Spitze

© RTL / Armanda Claro

Am Mittwoch gab es mit Blick auf die Zielgruppe gleich zwei Gewinner: "Aktenzeichen XY" und "Die Bachelorette" verbuchten identische Quoten. Beim Gesamtpublikum hatte der ZDF-Klassiker die Nase allerdings uneinholbar vorne.



26.07.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 26.07.2018 - 09:01 Uhr

"Aktenzeichen XY... ungelöst" und "Die Bachelorette" haben sich am Mittwochabend ein enges Duell um die Marktführerschaft in der Primetime geliefert. Am Ende stand ein Unentschieden: Sowohl der ZDF-Klassiker als auch die RTL-Kuppelshow verzeichneten jeweils 980.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche musste "Die Bachelorette" damit ein paar Federn lassen: Der Staffel-Auftakt hatte dem Privatsender noch einen Prozentpunkt mehr eingebracht.

Den Tagessieg mussten beiden Formate beim jungen Publikum ohnehin "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" überlassen: Die Soap erreichte am Vorabend mit 1,29 Millionen Zuschauern starke 21,9 Prozent Marktanteil. Mit Blick aufs Gesamtpublikum herrschten dagegen klare Verhältnisse: Während "Die Bachelorette" von 1,74 Millionen Zuschauern gesehen wurde, erreichte "XY" im ZDF durchschnittlich 4,57 Millionen Zuschauer sowie 18,7 Prozent Marktanteil. Der Tagessieg war der Fahndungssendung damit nicht zu nehmen.

Stark war das ZDF auch direkt im Anschluss: So hielt das "heute-journal" noch 4,10 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 17,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil noch im deutlich zweistelligen Bereich - hier wurden überzeugende 11,8 Prozent erzielt. Am späten Abend ging das Interesse dann jedoch Schritt für Schritt zurück. Das "Auslandsjournal" kam auf 2,43 Millionen Zuschauer sowie 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, "ZDFzoom" hielt sich bei 10,3 Prozent.

Die neue Doku-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" verlor unterdessen im Vergleich zum Vortag ein paar Zuschauer, war diesmal aber auch eine halbe Stunde später zu sehen. Das half zumindest dem Marktanteil: 1,27 Millionen Zuschauer entsprachen diesmal 10,1 Prozent, nachdem der Auftakt nicht über 8,6 Prozent hinausgekommen war. Beim jungen Publikum verbesserte sich der Marktanteil sogar um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 6,6 Prozent.

Teilen