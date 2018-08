Anime-Aufwind: ProSieben Maxx so stark wie noch nie

© ProSieben MAXX

Die Anime-Serien laufen am Nachmittag derzeit blendend und haben ProSieben Maxx im Juli - ganz ohne NFL - zu einem neuen Rekord geführt. Einzig Nitro war unter den kleinen Sendern noch gefragter. ZDFneo drehte indes bei den Älteren auf...



01.08.2018 - 13:56 Uhr von Alexander Krei 01.08.2018 - 13:56 Uhr

Weil im Juli nur noch wenige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft stattfanden, haben sich die Marktanteile in den vergangenen Wochen noch das WM-Ausnahmezustand wieder normalisieren können - das gilt auch für die kleinen Sender, wo sogar an manchen Stellen neue Rekorde verzeichnet werden konnten. Vereinzelt konnten sogar neue Rekorde aufgestellt werden, so wie im Falle von ProSieben Maxx, das den bisherigen Bestwert aus dem April sogar um 0,2 Prozentpunkte verbesserte. Starke 1,8 Prozent Marktanteil verzeichnete der Männersender im Juli bei den 14- bis 49-Jährigen. Das waren ein halber Prozentpunkt mehr als im Juni und 0,4 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.

ProSieben Maxx war damit zugleich erstmals der größte unter den kleinen ProSiebenSat.1-Sendern und musste sich einzig dem Männersender-Konkurrenten Nitro geschlagen geben, der sich auf 1,9 Prozent verbesserte, damit aber 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats lag. In seiner Kernzielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer verbuchte ProSieben Maxx im Juli sogar stolze 2,8 Prozent Marktanteil. Zu den Quoten-Garanten im Juli zählten vor allem die Anime-Formate, die am späten Nachmittag bis zu 6,4 Prozent Marktanteil schafften, aber auch Filmreihen wie "Naruto Shippuden" mit bis zu 4,0 in der Primetime am Freitag. Auch die Wrestling-Shows kamen gut an.

DMAX sah von den beiden direkten Konkurrenten dagegen nur die Rücklichter und kam auf 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Marke von zwei Prozent ist damit erst mal in die Ferne gerückt. Kleiner Trost: Der ebenfalls zu Discovery gehörende Frauensender TLC verbesserte sich auf 0,7 Prozent Marktanteil und wiederholte damit den Quoten-Rekord vom April. Rekorde fuhren zudem ZDFneo und RTLplus ein - und zwar jeweils beim Gesamtpublikum: Während sich RTLplus auf 1,4 Prozent steigerte, kam ZDFneo sogar auf 3,4 Prozent und ließ damit selbst kabel eins und RTL II hinter sich. Mit Blick aufs junge Publikum war dagegen Stillstand angesagt: Hier wurden 1,6 Prozent Marktanteil erzielt. Verglichen mit dem Juli 2017 gab's sogar ein Minus von 0,3 Prozentpunkten.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Juli 17

MA gesamt

Nitro 1,9

+0,1

-0,2

1,7

ProSieben Maxx

1,8 +0,5 +0,4

0,8

Super RTL

1,8

+0,1

-0,3

1,5

Sat.1 Gold

1,6

+/-0

+/-0

1,7

ZDFneo 1,6 +/-0

-0,3

3,4

DMAX 1,5

+0,1

-0,1

0,9 Sixx 1,4 +0,2

+0,2

0,8

ZDFinfo 1,4 +0,1

+/-0

1,4

Comedy Central (14-2 Uhr)

1,1

+/-0

-0,3

0,4

Disney Channel

1,1 +/-0

-0,2

0,8

Welt 1,0 +0,1

-0,3

0,9

Viva (6-14 Uhr)

1,0 +0,1 +/-0

0,4

n-tv

0,9 -0,1

-0,2

1,1

Kika

0,9 +0,1

-0,4

0,8

Tele 5

0,9 +0,1

+0,1

0,9

RTLplus 0,9

-0,3

+/-0

1,4

Phoenix 0,8 +0,2

+/-0

1,1 Sport1 0,8

+0,2

-0,1

0,7

One 0,7

+0,1

+/-0

0,8

kabel eins Doku

0,7

+0,2

+0,3

0,5

Arte 0,7

+/-0

+/-0

1,0

3sat 0,7

-0,1

+/-0

1,4 TLC 0,7 +0,1

+0,2

0,5 Eurosport 1

0,3 -0,1

-0,3

0,5 MTV 0,1

+/-0

--

0,0

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Der ARD-Spartensender One kam indes im Juli auf einen Marktanteil von 0,8 Prozent bei allen sowie 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - die bisherigen Rekorde konnten damit zwar nicht eingestellt, aber zumindest wiederholt werden. Besonders große Freude bereitete den Senderverantwortlichen die Übertragung der Tour de France, die ein Vielfaches der One-Normalwerte verbuchten. Die Tour de France erreichte außerdem bei One erstmals mehr Zuschauer als bei Eurosport, was sich wiederum negativ auf die Quoten des Sportsenders auswirkte. Dieser kam im Juli auf Marktanteile von 0,5 und 0,3 Prozent, was nur halb so viel war wie im Vorjahresmonat. Sport1 kam unterdessen auf 0,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und wusste etwa mit dem "WM-Doppelpass", Fußball-Testspielen und Darts zu überzeugen.

Super RTL und Toggo Plus knacken die 20 Prozent

Super RTL hat im Juli erstmals seit drei Monaten wieder die Marke von 20 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen übersprungen. Genau genommen wurde gemeinsam mit dem Ableger Toggo Plus ein Marktanteil von 20,2 Prozent erzielt - von den Werten mit bis zu 23 Prozent, die zu Jahresbeginn drin waren, blieb man aber erneut ein gutes Stück entfernt. Generell konnten auch die Konkurrenten nach der WM wieder zulegen: Der Kika war mit 18,8 Prozent so erfolgreich wie seit März nicht mehr und auch der Disney Channel schaffte mit 10,6 Prozent wieder den Sprung zurück in die Zweistelligkeit. Schlusslicht war erneut Nickelodeon, das auf 7,9 Prozent Marktanteil kam, damit aber nur minimal hinter dem Vorjahreswert zurückblieb.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Juli 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 20,2 +2,7 -0,5 2,2 Kika

18,8

+3,4

+0,1

--

Disney Channel

10,6

+1,1

+1,7

1,0

Nickelodeon 7,9

+1,0

-0,2

0,8

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

WDR gewinnt am meisten, SWR ganz hinten

Auch die dritten Programme haben in den vergangenen vier Wochen wieder Zuschauer zurückgewinnen können. Der durchschnittliche Marktanteil belief sich im Juli bundesweit auf 12,5 Prozent - das waren 0,9 Prozentpunkte mehr als noch im Juni. Den kräftigsten Sprung nach oben machte dabei das WDR Fersehen, das in seinem Sendegebiet auf 6,4 Prozent Marktanteil kam, was einem Plus von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Juni entsprach. Das MDR Fernsehen legte um 0,7 Prozentpunkte zu und lag wie zuletzt schon im Mai wieder bei 9,4 Prozent. Kaum Bewegung gab es dagegen beim HR Fernsehen, das von 5,4 auf 5,5 Prozent Maktanteil zulegte, das SWR blieb sogar unverändert bei 5,4 Prozent Marktanteil und bildete damit überraschend das Schlusslicht unter den Dritten.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,4 +0,7 NDR 7,4

+0,5

BR 6,7

+0,4

WDR 6,4

+0,8

RBB 5,7

+0,4

HR 5,5 +0,1

SWR 5,4

+/-0



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Monatsmarktanteile im Pay-TV

Bleiben noch die Pay-TV-Sender, die nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft ebenfalls wieder an Zugkraft gewannen. Auf 3,3 Prozent Marktanteil kamen die von Sky Media vermarkteten Kanäle im Juli - immerhin 0,3 Prozentpunkte mehr als im Monat zuvor. Die meisten Zuschauer verbuchte der Spielfilm "Thor: Tag der Entscheidung", der bei Sky Cinema von 280.000 Menschen gesehen wurde. Dahinter folgt das Wimbledon-Halbfinale zwischen Julia Görges und Serena Williams, das 240.000 Zuschauer verzeichnete. Dass das Finale zwischen Angelique Kerber und Williams weniger Menschen erreichte, hängt indes damit zusammen, dass dieses Spiel parallel auch im Free-TV zu sehen war.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen