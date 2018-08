"Mit 80 Jahren um die Welt" endet mit Bestwert

© ZDF / Svea Pietschmann / Alpenblick GmbH / KNSK

Nach zwischenzeitlich doch ziemlich durchwachsenen Quoten, berappelte sich die ZDF-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" zum Abschluss nochmal und endete mit einem Bestwert. Das lag nicht zuletzt am starken Vorlauf.



In sechs Teilen begleitete das ZDF in den vergangenen Tagen sechs Senioren auf Weltreise - von denen einer während der Dreharbeiten verstarb. Heraus kam eine sehenswerte Sendung, die allerdings nicht ganz auf die erhoffte Aufmerksamkeit stieß. Nachdem sich die Quoten in der ersten Woche Stück für Stück gesteigert hatten, blieb der Marktanteil am zweiten Dienstag und Mittwoch wieder einstellig. Immerhin gelang nun aber ein versöhnlicher Abschluss.

So verfolgten im Schnitt 1,85 Millionen Zuschauer die letzte Folge, das war ein neuer Bestwert, nachdem am Mittwoch mit 1,26 Millionen Zuschauern noch ein Tiefstwert verzeichnet worden war. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf 12,9 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die letzte Folge von "Mit 80 Jahren um die Welt" mit 7,3 Prozent Marktanteil ebenfalls auf einem ordentlichen Niveau.

Den Aufschwung zum Abschied hatte das Format allerdings nicht zuletzt einem starken Vorlauf zu verdanken. Der dritte und letzte Teil der "Inselträume", in dem sich das ZDF mit den Ostfriesischen Inseln beschäftigte, interessierte um 22:15 Uhr nämlich bereits 3,17 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem sehr guten Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor war das "heute-journal" sogar die meistgesehene Sendung des Tages mit 3,61 Millionen Zuschauern - wobei die spearat ausgewiesene Wettervorhersage sogar 3,72 Millionen Zuschauer zählte.

In der Primetime bot das ZDF wie auch Das Erste nur eine Wiederholung. "Der Kroatien-Krimi" im Ersten lag mit 3,06 Millionen Zuschauern dabei knapp vor dem "Bergdoktor", den 2,91 Millionen Zuschauer sehen wollten. Meistgesehene Primetime-Sendung der Privaten war "Asterix im Land der Götter" bei Vox mit 1,76 Millionen Zuschauern.

