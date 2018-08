Royale Kinder: "ZDFzeit"-Doku erneut sehr stark

Schon in der vergangenen Woche hat der Kreuzfahrt-Check im Rahmen von "ZDFzeit" für richtig gute Quoten gesorgt, jetzt erreichte die Reihe mit dem Thema "Royale Kindheit" erneut sehr gute Werte. Im Ersten holte "Gefragt - gejagt" am Vorabend einen Rekord.

"ZDFzeit" hat in der zweiten Woche in Folge Marktanteile eingefahren, die für die Reihe sonst eigentlich in weiter Ferne liegen. Die Doku über die Kindheit der Royals sahen sich 3,51 Millionen Menschen an, normalerweise kommt "ZDFzeit" auf rund eine Million Zuschauer weniger. Der Marktanteil lag bei sehr guten 14,3 Prozent. Erst in der vergangenen Woche lief es mit einem Kreuzfahrt-Check und 4,40 Millionen Zuschauern so gut wie seit mehr als drei Jahren nicht. Rechnet man die Ausgabe der Vorwoche mal weg, war die Royal-Sendung jetzt die erfolgreichste Sendung seit etwas mehr als einem Jahr. Thema damals: "Dianas Vermächtnis". Die Royals gehen scheinbar immer.

Der Grund für den derzeitigen Höhenflug von "ZDFzeit" könnte zum Teil aber auch am schwachen Gegenprogramm liegen. Im Ersten kam eine alte "Charité"-Folge nur auf 1,87 Millionen Zuschauer, 7,6 Prozent Marktanteil waren die Folge. Danach drehte man aber so richtig auf: "In aller Freundschaft" unterhielt 4,09 Millionen Zuschauer und sicherte sich damit auch den Tagessieg beim Gesamtpublikum, 15,7 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Am Vorabend überzeugte "Gefragt - gejagt" mit 2,46 Millionen Zuschauern und 17,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 11,9 Prozent - besser lief es für die Quizshow beim jungen Publikum noch nie.

Doch noch einmal kurz zurück zum ZDF, wo die zweitmeistgesehene Sendung am Dienstag die "Rosenheim-Cops" am Vorabend waren, die auf 3,46 Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent Marktanteil kamen. "Frontal 21" erreichte im Anschluss an die "ZDFzeit"-Doku nur noch 8,7 Prozent, 2,26 Millionen Menschen schalteten ein. Auch "Markus Lanz" befindet sich noch nicht ganz auf seiner regulären Flughöhe, erzielte mit 11,0 Prozent aber immerhin einen zweistelligen Marktanteil, 1,26 Millionen Zuschauer sahen sich die Talkshow an. "37 Grad" und "Leschs Kosmos" blieben zuvor noch bei 9,0 und 8,6 Prozent hängen.