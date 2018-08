Kaum Interesse am letzten "Sharknado"-Film bei Syfy

© Syfy

Ein letztes Mal Hai-Alarm: Der sechste "Sharknado"-Film hat Syfy nur sehr überschaubare Zuschauerzahlen beschert. Die neue Serie "Elven - Fluss aus der Kälte" legte indes bei Arte einen überzeugenden Einstand hin und auch One erzielte gute Quoten.



24.08.2018 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 24.08.2018 - 09:22 Uhr

Mit dem sechsten Teil ist die "Sharknado"-Reihe am Donnerstag auch hierzulande zu Ende gegangen - und der Blick auf die Quoten zeigt, dass das wohl nicht die schlechteste Entscheidung gewesen ist. Gerade mal 20.000 Zuschauer zählte der Pay-TV-Sender Syfy am Donnerstagabend mit der Erstausstrahlung. Das reichte für nur 0,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, in der Zielgruppe sah es mit 0,2 Prozent kaum besser aus.

Auf deutlich größeres Interesse stieß da schon die neue Serie "Elven - Fluss aus der Kälte", die mit drei Folgen bei Arte angelaufen ist. 580.000 Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für den Auftakt, der dem Kultursender damit starke 2,3 Prozent Marktanteil bescherte. Den meisten hat es wohl gefallen, denn auch die dritte Folge hielt noch 540.000 Zuschauer vor dem Fernseher. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil zwischen 0,6 und 0,9 Prozent.

Arte erreichte damit am Donnerstagabend im Übrigen mehr Zuschauer als jeder andere kleine Sender um 20:15 Uhr. Selbst ZDFneo konnte diesmal keine Spitzen-Reichweiten einfahren - wohl auch, weil diesmal kein klassischer Krimi lief, sondern die gefeierte Finanzwelt-Serie "Bad Banks". Diese kam zum Start in den Abend zunächst auf 330.000 Zuschauer, hielt mit einer weiteren Folge aber schon nur noch 250.000 Zuschauer am Schirm.

Besser lief es für One, wo ab 21:45 Uhr zwei Folgen von "Mord mit Aussicht" wiederholt wurden. Bis zu 580.000 Zuschauer waren damit drin und auch beim jungen Publikum kletterte der Marktanteil am späten Abend auf stolze 1,9 Prozent, was weit mehr als dem Doppelten des Senderschnitts entspricht.

