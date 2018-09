"Fort Boyard" startet mau, Lichtblick am Sat.1-Vorabend

© Sat.1 / Willi Weber

Am Mittwoch kehrte mal wieder die Physical Gameshow "Fort Boyard" ins Fernsehen zurück. Die Quoten blieben allerdings auf recht mauem Niveau. Dafür gab's gute Meldungen aus dem Vorabend: "Endlich Feierabend" erreichte einen Bestwert



06.09.2018 - 09:08 Uhr von Uwe Mantel 06.09.2018 - 09:08 Uhr

Dem Trend der Physical Gameshows wollte sich nun auch Sat.1 nicht länger verschließen und belebte dafür das altbekannte und schon mehrfach neu aufgelegte Format "Fort Boyard" wieder. Die Quoten ließen zum Auftakt allerdings noch viel Luft nach oben: Mehr als 7,8 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen, insgesamt hatten am Mittwochabend 1,45 Millionen Zuschauer eingeschaltet. "Deutschland extrem! Die Drogen-Cops" blieb im Anschluss mit 6,9 Prozent Marktanteil dann sogar deutlich im roten Bereich.

Für bessere Laune dürfte bei den Sat.1-Verantwortlichen da schon der Blick auf den Vorabend sorgen. Nachdem es bei "Endlich Feierabend" bislang kaum eine Bewegung in die richtige Richtung zu sehen gab, läuft es in dieser Woche nun tatsächlich spürbar besser. Am Montag und Dienstag erreichte das Magazin immerhin schonmal 6,7 und 6,9 prozent Marktanteil, am Mittwoch markierte "Endlich Feierabend" nun mit 8,3 Prozent Marktanteil den bisherigen Bestwert. Damit lag die Sendung sogar leicht über dem aktuellen Senderschnitt in diesem Monat. 790.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Ob es sich nur um einen Ausrutscher handelte, oder die Sendung die Kurve nun generell bekommt, wird nun die spannende Frage der nächsten Tage.

Langzeittrend: Endlich Feierabend!



Auch "Genial daneben" profitierte vom stärkeren Vorlauf und holte im Anschluss immerhin noch 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war zumindest der beste Wert seit fast genau einem Monat. 1,14 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Apropos Neustarts: Die neuen RTL-Daytime-Formate haben's weiterhin nicht leicht. "Die Superhändler" erzielten um 14 Uhr 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Freundinnen - Jetzt erst recht" kam um 17 Uhr auf 6,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dazwischen lag "Meine Geschichte - Mein Leben" knapp im zweistelligen Bereich.

