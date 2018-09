Neuer Rekord-Tag: A&E erstaunt mit Spitzenquoten

© A&E

Der Pay-TV-Sender A&E, dessen Marktanteil sonst meist im nicht messbaren Bereich liegt, erlebte am Montag den besten Tag seiner Geschichte. Betrachtet man nur die Pay-TV-Haushalte, lag der Sender bei Jüngeren sogar noch vor kabel eins und dem ZDF



18.09.2018 - 14:47 Uhr von Uwe Mantel 18.09.2018 - 14:47 Uhr

Nachdem A&E in der vergangenen Woche schon über den erfolgreichsten Tag seit rund zwei Jahren jubeln konnte, legte der Pay-TV-Sender zum Start in die neue Woche sogar noch eine Schippe drauf und steigerte sich auf einen neuen Allzeit-Bestwert: Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag am Montag bei erstaunlichen 0,9 Prozent - damit war A&E der mit Abstand erfolgreichste Pay-TV-Sender. Nimmt man nur die Haushalte als Grundlage, die Pay-TV empfangen können, dann lag der Tagesmarktanteil sogar bei 4,3 Prozent - damit war A&E in diesen Haushalten beim jungen Publikum erfolgreicher als kabel eins oder das ZDF.

Das ist um so erstaunlicher, wenn man sich das sonstige Quotenniveau des Senders ansieht: Im Jahresschnitt 2018 lag der nämlich bei nicht messbaren 0,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, auch im August sah es nicht anders aus - Veränderungen spielten sich also allenfalls in der zweiten Nachkommastelle ab. Nach den zuletzt sehr erfolgreichen Tagen liegt der Septemberschnitt bei 0,2 Prozent - auch gemessen daran war es am Montag aber noch mehr als das Vierfache des Senderschnitts. Angesichts dieses extremen Sprungs dürfte so mancher weiter wachsende Zweifel an der Qualität der Quotenerhebung hegen.

Punkten konnte A&E den offiziellen GfK-Zahlen zufolge vor allem mit seinen True-Crime-Inhalten. Am Montag sorgte das Genre dafür, dass gleich sieben der zehn meistgesehenen Sendungen im Pay-TV von A&E stammten. Den ersten Platz eroberte A&E dabei bereits am frühen Morgen: "Hours to Kill - Zeitachse des Todes" zählte demnach morgens gegen 6 Uhr bereits 140.000 Zuschauer, was sensationellen 4,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Auch nachmittags holte das Format nochmal über 3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, am Vorabend kam "Motive to Murder" auf insgesamt 90.000 Zuschauer und 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

