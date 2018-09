Nitro startet mit guten Quoten in erste Euro-League-Saison

© NITRO

Der Männersender Nitro hat mit seiner ersten Europa-League-Übertragung auf Anhieb gute Quoten erzielt. Fast eineinhalb Millionen Zuschauer sahen das Spiel zwischen Leipzig und Salzburg. ZDFneo enttäuschte dagegen mit "Greyzone".



21.09.2018 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 21.09.2018 - 08:58 Uhr

Nitro hat am Donnerstag erstmals ein Spiel der Europa League übertragen und kann sich auf Anhieb über gute Quoten freuen - das zeigt schon der Blick auf die Tagesmarktanteile, die sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe mit jeweils 2,8 Prozent klar überdurchschnittlich ausfielen. Dabei ging es zunächst gar nicht gut los: Die Doku-Reihe "Countdown für Europa - Eintracht Frankfurt" verzeichnete um 19:45 Uhr gerade mal 140.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Doch schon die Vorberichterstattung aus dem Stadion schlug sich eine halbe Stunde später mit 2,0 Prozent ein ganzes Stück besser. Beim Anpfiff der Partie zwischen Leipzig und Salzburg zählte Nitro um 21:00 Uhr schließlich schon 1,31 Millionen Zuschauer sowie sehr gute 4,7 Prozent Marktanteil, die zweite Hälfte wollten sogar 1,46 Millionen Zuschauer sehen. Der Gesamt-Marktanteil belief sich zu diesem Zeitpunkt auf sehr gute 6,7 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es zu diesem Zeitpunkt mit 5,9 Prozent richtig gut aus.

Und obwohl gewiss noch Luft nach oben besteht - mit dem Auftakt kann man in Köln zufrieden sein, zumal der Männersender nicht nur die direkte Konkurrenz hinter sich lassen konnte, sondern auch mehr Zuschauer verzeichnete als kabel eins. Hinzu kommt, dass die anschließend gezeigten Highlights ebenfalls für gute Quoten sorgten: Nach 23 Uhr lagen die Marktanteile noch immer bei mehr als sechs Prozent und damit weit über den Normalwerten von Nitro.

Ernüchterung dürfte dagegen bei ZDFneo herrschen, wo die neue Serie "Greyzone - No Way Out" in der zweiten Woche viele Zuschauer einbüßte. Schalteten vor sieben Tagen noch fast eine Million Zuschauer ein, so zählte der Sender diesmal zur besten Sendezeit nur noch 430.000 Zuschauer. Die zweite Folge musste sich sogar mit 380.000 Zuschauern begnügen. Hinzu kommt, dass Marktanteil beim jungen Publikum am Ende bei gerade mal noch 0,4 Prozent lag.

