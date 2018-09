Neue RTL-Show mit Chris Tall nutzt starken Vorlauf kaum

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Zum Auftakt hat die neue RTL-Show "Darf er das?" mit Chris Tall recht unspektakuläre Quoten erzielt - vor allem, wenn man "Supertalent" und "Take me Out" als Vorlauf betrachtet. Im Ersten meldete sich "Wer weiß denn sowas?" erfolgreich zurück.



30.09.2018 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 30.09.2018 - 09:05 Uhr

Die neue RTL-Show mit Chris Tall hat am Samstagabend einen enttäuschenden Einstand hingelegt. "Darf er das?" verzeichnete zu später Stunde zwar einen soliden Marktanteil von 12,7 Prozent in der Zielgruppe, konnte den starken Vorlauf allerdings nicht für sich nutzen. "Take me Out" hatte es im Vorfeld noch auf starke 18,5 Prozent gebracht. Insgesamt blieben 1,22 Millionen Zuschauer dran, nachdem die Kuppelshow mit Ralf Schmitz zuvor noch von 2,32 Millionen gesehen worden war.

"Das Supertalent" brachte es zu Beginn des Abends zunächst auf 3,66 Millionen Zuschauer. Mit der dritten Ausgabe der laufenden Staffel fiel die Castingshow damit erstmals unter die Marke von vier Millionen Zuschauer - in der Zielgruppe hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Dort setzte sich "Das Supertalent" mit 1,63 Millionen jungen Zuschauern sowie 19,6 Prozent Marktanteil erneut ungefährdet an die Spitze.

Vor allem "Wer weiß denn sowas? XXL" dürfte der Talentsuche mit Dieter Bohlen einige Zuschauer gekostet haben. Die Rückkehr der Rateshow, die von Montag an auch wieder am Vorabend zu sehen sein wird, wollten 5,12 Millionen Zuschauer sehen, die den Marktanteil auf 19,2 Prozent trieben. Darunter befanden sich auch viele Jüngere: Mit 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie sehr guten 13,6 Prozent Marktanteil landete "Wer weiß denn sowas? XXL" noch vor Sat.1 oder ProSieben.

"Willkommen bei Carmen Nebel" wollten im ZDF indes noch 3,64 Millionen Zuschauer sehen. Das waren zumindest wieder über eine halbe Million mehr als zuletzt im Mai, doch mit den sonst auf diesem Sendeplatz gezeigten Krimis konnte die Musikshow freilich nicht mithalten. Das gilt insbesondere fürs junge Publikum, wo nur ein Marktanteil von 3,8 Prozent eingefahren werden konnte.

