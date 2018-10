Tele 5 bleibt im Aufwind, RTLplus holt neuen Rekordwert

© Tele 5

Auch im September hat Tele 5 den positiven Quoten-Trend der letzten Monate fortsetzen können - die Werte liegen weiter deutlich über dem Vorjahr. Für RTLplus lief's indes so gut wie nie und Sat.1 Gold nimmt die Marke von zwei Prozent in Angriff.



01.10.2018 - 15:36 Uhr von Alexander Krei

Zum Start in die neue TV-Saison hat Tele 5 seinen positiven Quoten-Trend der vergangenen Monate bestätigen können. Mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent lag der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen auf dem starken August-Niveau und zugleich 0,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. 2018 hat Tele 5 damit nun schon fünf Monate oberhalb der Marke von einem Prozent abgeschlossen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr gelang das nur ein einziges Mal. Und auch wenn Tele 5 gerne betont, nicht auf die Quoten zu schauen, so jubelt der Sender nun über den stärksten September seit Senderbestehen. Am Abend lag Tele 5 im September sogar bei 1,5 Prozent – das war der zweitstärkste Wert.

Profitieren kann Tele 5 offenbar nicht zuletzt von den zunehmend kuratierten Filmen. "Wir stecken jede Menge Herz und Hirnschmalz in das, was wir tun", lässt sich Geschäftsführer Kai Blasberg zitieren. "Wir sind ein Sender von Hand betrieben, mit sehr viel Liebe, aber auch mit sehr viel Verstand." Doch Tele 5 ist keineswegs der einzige kleine Sender, der mit Blick auf die September-Quoten jubeln kann. So lag der Frauensender Sixx bei 1,5 Prozent Marktanteil und damit sogar 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. ProSieben Maxx steigerte sich binnen zwölf Monaten um 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent – stärker war nur der direkte Konkurrent Nitro.

Der Männersender aus Köln bestätigte die guten Quoten der vergangenen beiden Monate und feierte etwa mit der Europa League einen erfolgreichen Einstand. Dadurch hielt man nicht nur DMAX weiter auf Distanz, sondern schadete auch Sport1, das mit 0,6 Prozent Marktanteil keinen berauschenden Monat erwischte. Zufrieden kann man bei RTL aber auch mit Blick auf RTLplus sein, das im September mit 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen so erfolgreich war wie noch nie. Beim Gesamtpublikum wurden sogar 1,5 Prozent erzielt. Gleichzeitig legte Sat.1 Gold, der Mitbewerber aus Unterföhring, auf 1,9 Prozent zu und war ebenfalls stark wie nie. Beim Gesamtpublikum war Sat.1 Gold somit die Nummer 2 unter den Kleinen – an ZDFneo und seinen 3,2 Prozent kam man aber nicht heran.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Sep 17

MA gesamt

Nitro 1,9

+/-0

+0,1

1,8

Super RTL

1,9

+0,1

+/-0

1,5

ProSieben Maxx

1,8

-0,1

+0,3

0,8

Sat.1 Gold

1,7

+0,1

+0,1

1,9

ZDFneo 1,7

-0,1

-0,2

3,2

DMAX 1,6

+/-0

-0,3

0,9

Sixx 1,5

-0,1

+0,4

0,9

ZDFinfo 1,4

+0,1

+/-0

1,5

Disney Channel

1,3

+0,2

+/-0

0,9

RTLplus

1,2

+0,1

+0,3

1,5

Tele 5

1,2

+/-0

+0,3

1,0

Comedy Central (14-2 Uhr)

1,2

+/-0

-0,1

0,4

Kika

1,0

+/-0

-0,2

0,9

Viva (6-14 Uhr)

1,0

-0,1

+0,3

0,4

n-tv 0,9

+/-0

-0,1

1,1

Welt 0,9

+/-0

-0,4

0,9

TLC 0,8

+/-0

+0,3

0,5

3sat 0,8

+/-0

+0,1

1,3

Arte 0,8

-0,1

+/-0

1,1

Phoenix 0,7

-0,1

-0,1

1,1

kabel eins Doku

0,7

-0,1

+0,3

0,5

Nickelodeon 0,7 -0,1 +0,1 0,5 Sport1

0,6

-0,1

+0,4

0,7

Deluxe Music

0,6

+/-0

+0,1

0,2

One

0,6

-0,1

+0,1

0,8

Eurosport 1

0,3

+/-0

-0,1

0,5

Tagesschau 24 0,3 +/-0 +/-0 0,3 Servus TV 0,2 +/-0 +/-0 0,3 MTV 0,1 +/-0 -- 0,0

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Alles wie gehabt bei den Kindersendern

Der Disney Channel hat sich im September erneut im zweistelligen Bereich gehalten und mit 10,8 Prozent in der Kinder-Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen den besten Monatswert seit Mai eingefahren. Geholfen hat etwa der "Phineas und Ferb Tag"-Tag, der dem Sender Anfang September starke 15 Prozent bescherte. Aber auch die Neuauflage der "DuckTales" ist mit durchschnittlich zweistelligen Zahlen ein schöner Erfolg. An der Spitze lag aber erneut Super RTL, das zusammen mit Toggo Plus auf 22,7 Prozent Marktanteil kam, gefolgt vom Kika. Nickelodeon hielt sich mit 8,2 Prozent stabil auf dem vierten Kindersender-Rang.





MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Sep 17

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 22,7 -0,6 +0,9 2,2 Kika

18,6

-2,0

+0,1

--

Disney Channel

10,8

+0,2

+0,8

1,3

Nickelodeon 8,2

-0,1

+0,2

0,4



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

MDR verliert im Vorjahresvergleich, BR wird Zweiter

Das BR Fernsehen hat im September zum dritten Mal in Folge zulegen können. Der Marktanteil lag im eigenen Sendegebiet bei sehr guten 7,5 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Geschlagen geben musste sich der BR im Ranking der Dritten Programme lediglich dem MDR Fernsehen, das 8,8 Prozent Marktanteil erzielte. Damit lag der Sender allerdings 0,7 Prozentpunkte unter dem Wert vom September 2017. Das NDR Fernsehen folgte mit 7,3 Prozent auf dem dritten Rang. Schlusslicht war das HR Fernsehen, das mit 5,7 Prozent nur knapp vor dem SWR landete. Die größten Verluste musste das WDR Fernsehen hinnehmen, das im Vergleich zum August 0,6 Prozentpunkte einbüßte.





MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 8,8 -0,1 BR 7,5

+0,3

NDR 7,3

-0,3

RBB

6,2

+/-0

WDR 6,2

-0,6

SWR 5,8 -0,3

HR 5,7

-0,3



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Fußball hilft Sky, aber Rekorde bleiben aus

Die von Sky Media vermarkteten Sender haben im September zusammen einen Marktanteil von 4,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das war der beste Wert seit April und zeigt, welchen Stellenwert der Fußball noch immer hat. Dabei blieben neue Bestmarken sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League zunächst aus. Die meisten zuschauer lockte die Konferenz am 3. Spieltag vor den Fernseher, die von 1,48 Millionen Zuschauern gesehen wurde und starke 18,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte.



