Nur 30.000 Zuschauer schalten "X Factor"-Liveshow ein

Die von Sky neu aufgelegte Castingshow "X Factor" bog am Freitag mit der ersten Liveshow auf die Zielgerade ein - doch das Interesse bleibt weiterhin sehr überschaubar. Die Quoten liegen auf nur schwer messbarem Niveau.



06.10.2018 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 06.10.2018 - 09:28 Uhr

Wohl nicht zuletzt, weil für die italienischen Sky-Kollegen die Castingshow "X Factor" ein riesiger Erfolg ist, wagte man sich in diesem Jahr auch bei Sky erstmals an das Großprojekt, selbst eine solche Castingshow auf die Beine zu stellen. Hierzulande läuft die Produktion allerdings bislang weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Freitag stand nun die erste Live-Show auf dem Programm - im Schnitt kam aber auch diese Sendung bei Sky1 HD nicht über 30.000 Zuschauer hinaus, zumindest in der linearen Ausstrahlung.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,1 Prozent. Da immerhin fast alle Zuschauer unter 50 Jahren alt waren, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen 0,3 Prozent Marktanteil erzielt. Damit lag die Sendung in etwa im bisherigen Staffelschnitt. Die bisherigen Audition- und Chair-Challenges-Folgen pendelten zwischen 10.000 und 70.000 Zuschauern - auf diesem Niveau sind Ausschläge nach oben und unten in der Quotenmessung aber häufig auch eher Zufallsprodukte.

Probleme hatte am Freitagabend auch ZDFneo, wo die ambitionierte Koproduktion "24 Hours - Two Sides of Crime" mit nur 290.000 Zuschauern startete. Der Marktanteil von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum lag weit unter dem Senderschnitt, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar nur für 0,7 Prozent. "Father Brown" zählte direkt davor noch über 600.000 Zuschauer und über 2 Prozent Marktanteil. Einen starken Abend erlebte unterdessen einmal mehr Tele 5. Der Film "Oceans Rising" kam um 20:15 Uhr mit 510.000 Zuschauern bereits auf 1,8 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt, fast ebensoviele sahen im Anschluss "Lie with me - Liebe mich". Das ließ den Marktanteil noch auf 2,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ansteigen. Zu mitternächtlicher Stunde waren noch 230.000 Zuschauer bei "Y tu mamá también - Lust for Life" dran, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum nochmal leicht auf 2,7 Prozent ansteigen ließ.

Gut lachen hatte am Freitagabend auch Super RTL. "Asterix erobert Rom" holte zum Start in den Abend schon 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lockte 870.000 Zuschauer insgesamt an. Danach pendelte der Marktanteil bei "Mr. Bean" dann zwischen 2,5 und 3,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Auch der Disney Channel kann sich angesichts von 2,3 Prozent Marktanteil für "Drachenzähmen leicht gemacht" um 20:15 Uhr aber keinesfalls beschweren. 350.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. "Corpse Bride" kam im Anschluss noch auf 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

