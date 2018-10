Sat.1 dank "The Voice" und Luke erfolgreichster Sender

Sat.1 ist am Sonntag Tagesmarktführer in der werberelevanten Zielgruppe gewesen. "The Voice" startete beim Sender zwar schwächer als 2017, aber trotzdem sehr gut. Luke meldete sich danach stark zurück und auch am Vorabend lief es rund.

Sat.1 hat beim Blick auf die Quotencharts vom Sonntag allen Grund zur Freude: Der Sender ist mit 11,3 Prozent Tagesmarktanteil stärkster Kanal bei den 14- bis 49-Jährigen gewesen. Zu verdanken hat man das allen voran der Castingshow "The Voice of Germany", die nach dem Start bei ProSieben nun auch in Sat.1 angelaufen ist. Mit 1,98 Millionen Zuschauern im jungen Alter erreichte man hier starke 18,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 3,52 Millionen Zuschauer - das waren rund 300.000 Zuschauer mehr als am Donnerstag bei ProSieben.

Zwei kleine Wermutstropfen: Für den "Tatort" im Ersten lief es am Sonntag beim jungen Publikum noch besser. Und im vergangenen Jahr holte Sat.1 mit der ersten Ausgabe der Castingshow sogar etwas mehr als 20 Prozent Marktanteil, damals schalteten vier Millionen Menschen ein. "The Voice" startete am Donnerstag bei ProSieben deutlich unter den Werten des Vorjahres, das scheint sich nun auch in Sat.1 fortzusetzen. Aber keine Frage: Die Show ist weiterhin sehr stark unterwegs.

Das kann man auch von Luke Mockridge behaupten, der am Sonntag im Anschluss an "The Voice" mit seiner Show "Luke! Die Woche und ich" zurückkehrte. 1,46 Millionen Menschen waren am späten Abend noch mit dabei, in der werberelevanten Zielgruppe waren damit 15,2 Prozent drin. Den Tag für Sat.1 abgerundet hat das Halbfinale von "Das große Backen", das am Vorabend auf mehr als zwei Millionen Zuschauer kam und damit 13,3 Prozent Marktanteil holte. Im Sandwich zwischen Backshow und "The Voice" holten dann auch die Nachrichten gute 10,0 Prozent Marktanteil und informierten exakt zwei Millionen Zuschauer.

Nicht ganz so erfolgreich verlief der Tag für ProSieben, die ganz großen Probleme lagen aber nicht in der Primetime. Dort holte "X-Men: Apocalypse" zunächst 9,3 Prozent Marktanteil, ehe sich "Das Morgan Projekt" später auf 14,4 Prozent steigern konnte. Weiterhin völlig desolat läuft es dagegen am Vorabend für "Good Boss, Bad Boss", das erneut nur auf 400.000 Zuschauer und 4,3 Prozent Marktanteil kam. Auch die Wiederholungen von "Alle gegen Einen" und "The Voice" blieben am Nachmittag bei 5,7 und 7,8 Prozent hängen.