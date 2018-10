Enges Rennen zwischen Krimis und "In aller Freundschaft"

© ARD/Tom Schulze

Zum 20. Geburtstag spendierte die ARD ihrem Serien-Hit "In aller Freundschaft" einen Sendeplatz am Freitag. Dort gab's dann auch prompt den Tagessieg - allerdings liefert sich der Dauerbrenner ein enges Duell mit den Krimis im ZDF.



27.10.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 27.10.2018 - 09:21 Uhr

Anlässlich des 20. Geburtstags von "In aller Freundschaft" spendierte die ARD ihrem Serien-Dauerbrenner in dieser Woche einen zusätzlichen Sendeplatz - und so ging es ausnahmsweise auch am Freitagabend um die Geschichten aus der Sachsenklinik. Der Spielfilm "Zwei Herzen" konnte dabei zwar nicht ganz an die Reichweiten vom Dienstag anknüpfen, doch den Tagessieg ließ sich "In aller Freundschaft" dennoch nicht nehmen.

4,54 Millionen Zuschauer machten den 90-Minüter im Ersten zur meistgesehenen Sendung des Tages und trieben den Markanteil auf gute sehr 15,4 Prozent. "In aller Freundschaft" lag damit sogar ganz knapp vor den ZDF-Krimis: Dort verzeichnete "Ein Fall für zwei" zunächst 4,38 Millionen Zuschauer, ehe "SOKO Leipzig" im Anschluss von 4,48 Millionen gesehen wurde und 15,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielte.

Beim jungen Publikum hatte das ZDF aber im öffentlich-rechtlichen Duell die Nase vorn: Während "In aller Freundschaft" auf 6,5 Prozent Marktanteil kam, schaffte "SOKO Leipzig" gute 8,1 Prozent. Der "heute-show" gelang später zudem mal wieder ein zweistelliger Wert, wenngleich die 10,3 Prozent in Konkurrenz zu "Ninja Warrior Germany" und "Luke!" den schwächsten Wert der ZDF-Satire seit Anfang Juni bedeuteten. Mit insgesamt 4,03 Millionen Zuschauer sah es für die "heute-show" aber ähnlich gut aus wie in den vergangenen Wochen.

Für die ARD kommen unterdessen durchwachsene Nachrichten. Dort drehte "Wer weiß denn sowas?" zunächst auf: Mit 3,06 Millionen Zuschauern gab's die bislang höchste Reichweite der Staffel. Umso ärgerlicher, dass "Dingsda" anschließend nur 1,49 Millionen bei der Stange hielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil von tollen 10,2 auf magere 3,7 Prozent.

Teilen