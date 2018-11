"Football Leaks"-Doku nutzt starken "Tatort"-Vorlauf nicht

© ARD

Mit mehr als neun Millionen Zuschauern sicherte sich der "Tatort" am Sonntag einmal mehr die Spitzenposition, doch die anschließende "Football Leaks"-Doku konnte nicht mal drei Millionen halten. Abseits des Krimis punkteten Sat.1 und RTL.



05.11.2018 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 05.11.2018 - 09:23 Uhr

Die kurzfristig ins Programm genommene Dokumentation "Football Leaks - Von Gier, Lügen und geheimen Deals" hat am Sonntag vergleichsweise unspektakuläre Quoten erzielt. 2,67 Millionen Zuschauer entsprachen einem Marktanteil von exakt 10,0 Prozent beim Gesamtpublikum - nach dem "Tatort" kamen dem Ersten somit über sechseinhalb Millionen Zuschauer abhanden. Die Krimireihe hatte im Vorfeld nämlich noch mit 9,22 Millionen Zuschauern sowie 26,0 Prozent Marktanteil den völlig ungefährdeten Tagessieg eingefahren.

Gleiches gilt übrigens auch fürs junge Publikum, wo 2,40 Millionen 14- bis 49-Jährige nicht nur für starke 20,3 Prozent Marktanteil, sondern auch für den Tagessieg sorgten. Die "Football Leaks"-Doku wollten danach noch 8,8 Prozent der Jüngeren sehen. Stärkster "Tatort"-Verfolger war derweil auch in dieser Woche wieder Sat.1 mit "The Voice of Germany": Der Marktanteil lag diesmal bei starken 18,3 Prozent und damit wieder so hoch wie vor zwei Wochen. Insgesamt schalteten 3,46 Millionen Zuschauer ein.

Danach blieben dann noch 1,21 Millionen Zuschauer dran, um "Luke! Die Woche und ich" zu sehen, hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf gute 12,6 Prozent. Abseits von "Tatort" und "The Voice" punktete derweil das ZDF mit dem Katie-Fforde-Filme "Zimmer mit Meerblick", der von 4,70 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Zudem war RTL mit der Free-TV-Premiere von "Bad Moms" gefragt: 2,40 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 14,4 Prozent in der Zielgruppe können sich sehen lassen.

Bei ProSieben verfehlte "Mad Max: Fury Road" hingegen die Zweistelligkeit und kam nicht über 9,0 Prozent Marktanteil hinaus. Insgesamt entschieden sich 1,87 Millionen Zuschauer für den Streifen mit Tom Hardy. ZDFneo erreichte indes trotz "Tatort"-Konkurrenz immerhin eine Million Zuschauer mit seinem Krimi "Der Kommissar und das Meer" und auch die "CSI"-Wiederholungen bei Nitro schwangen sich mit bis zu 750.000 Zuschauer zum Erfolg am Sonntagabend auf.

