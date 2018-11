Neue Vorabend-Formate haben noch viel Luft nach oben

© MG RTL D / Dirk Borm

RTL, ProSieben und Vox haben am Sonntag neue Formate am Vorabend gestartet, ein Überflieger war zum Auftakt noch nicht dabei - dafür aber auch kein Totalausfall. In der Primetime konnten dann fast alle großen Privaten zufrieden sein.



19.11.2018 - 09:21 Uhr von Timo Niemeier 19.11.2018 - 09:21 Uhr

Am Sonntagvorabend konnten sich die Zuschauer gleich für mehrere neue Formate entscheiden. RTL schickte etwa "Lego Master" auf Sendung und erreichte damit 2,18 Millionen Menschen, beim jungen Publikum entsprach das aber nur 11,1 Prozent Marktanteil. Die Sendung war damit kein durchschlagender Erfolg für die Kölner, lag aber in etwa auf Höhe des, sehr niedrigen, Senderschnitts der vergangenen Monate. Mit knapp mehr als einer Million jungen Zuschauern war "Lego Master" aber dennoch der erfolgreichste aller Neustarts.

ProSieben zeigte um kurz nach 18 Uhr, also eine Stunde vor "Lego Master", das neue Format "Taste Battle", erreichte damit aber nur 930.000 Zuschauer, das entsprach 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei Vox kam "Detlef und Panagiota spielen verrückt" zwar auf 1,25 Millionen Zuschauer, davon waren aber weniger aus der werberelevanten Zielgruppe, der Marktanteil fiel mit 6,8 Prozent niedriger aus als beim ProSieben-Format. "Beat the Box" holte bei Vox später noch 6,4 Prozent, "Galileo" war bei ProSieben noch für 8,8 Prozent gut.

Sehr erfolgreich am Vorabend war dagegen Sat.1 unterwegs: "Hochzeit auf den ersten Blick" erreichte über zweieinhalb Stunden hinweg einen sehr guten Marktanteil in Höhe von 12,5 Prozent, 2,14 Millionen Menschen sahen zu. Das trieb auch den Marktanteil der "Sat.1 Nachrichten" auf 12,7 Prozent - das ist der beste Wert des laufenden Jahres. In der Primetime sorgte "The Voice" schließlich für 15,2 Prozent, knapp drei Millionen Menschen sahen die neueste Ausgabe der Castingshow. Sat.1 war damit in der Primetime der erfolgreichste Privatsender bei den 14- bis 49-Jährigen und musste nur dem "Tatort" im Ersten den Vortritt lassen.

Aber auch die anderen genannten Sender können mit ihrer Performance zur besten Sendezeit zufrieden sein. Bei RTL kam "Warcraft: The Beginning" auf insgesamt 2,70 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Dirty Grandpa" holte bei ProSieben 1,89 Millionen Menschen vor die TV-Geräte und war damit für 11,7 Prozent gut. "Kitchen Impossible" lag deutlich dahinter, von dem Kochformat zeigte Vox aber auch nur eine alte Ausgabe. Mit 1,19 Millionen Zuschauern und 7,2 Prozent Marktanteil kann man angesichts dessen zufrieden sein.

Am späten Abend steigerte sich bei RTL "G.I. Joe: Die Abrechnung" auf 13,1 Prozent und in Sat.1 holte "Luke! Die Woche und ich" ebenfalls noch sehr gute 11,5 Prozent. Schlechte Nachrichten gibt es für RTL unterdessen vom Nachmittag. Die neuen Formate haben dort in Woche zwei spürbar nachgegeben, "Unsere schöne gemeinsame Wohnung" fiel auf 6,1 Prozent, "Hauptsache süß" versagte sogar mit nur 4,4 Prozent.

