"Simpsons" verabschieden sich schwach in die Pause

Seit Wochen schon kämpfen die "Simpsons" dienstags mit Problemen, auch diesmal verharrte die Serie wieder im einstelligen Bereich. Die von ProSieben verordnete Pause kommt damit gerade recht. Tagsüber hatte der Sender dafür gut lachen.



21.11.2018 - 09:49 Uhr von Alexander Krei 21.11.2018 - 09:49 Uhr

Eigentlich hatte ProSieben angekündigt, die Dosis der "Simpsons"-Wiederholungen am Dienstag herunterzuschrauben, um die Erstausstrahlungen stärken zu wollen. Das Problem: Noch bevor die Pause überhaupt begonnen hat, kämpften die neuen Folgen des Serien-Klassikers mit großen Problemen. Auf im Schnitt kaum mehr als acht Prozent Marktanteil brachte es die gelbe Zeichentrick-Familie in den vergangenen Wochen - und auch die vorerst letzte Folge machte da keine Ausnahme.

In Konkurrenz zur "Höhle der Löwen" kamen die "Simpsons" am Dienstag auf lediglich 7,9 Prozent Marktanteil. Der kurzzeitige Aufschwung der vorigen Woche, als es immerhin noch für 9,6 Prozent gereicht hatte, ist damit schon wieder verflogen. Insgesamt wollten nur 860.000 Zuschauer die neue Folge sehen. Mit drei Wiederholungen ging das Interesse danach sukzessive zurück - auf bis zu 6,8 Prozent. "Family Guy" konnte am späten Abend mit Werten von 6,1 und 6,8 Prozent ebenfalls nichts mehr retten.

Am Vorabend lief es für die "Simpsons" indes ein ganzes Stück besser: Dort reichte es am Dienstag für Marktanteile von mehr als zehn Prozent. Vor allem aber die Sitcom-Wiederholungen am Nachmittag waren es, die dafür sorgten, dass ProSieben trotz der schwachen Primetime noch einen zweistelligen Tagesmarktanteil schaffte. "Two and a half Men" punktete mit bis zu 17,8 Prozent, "The Middle" kam danach auf 16,3 Prozent und "The Big Bang Theory" überzeugte mit einem Spitzenwert von 18,5 Prozent.

Verlass war zudem auf "taff", das mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent in der Zielgruppe seine gute Form der vergangenen Wochen unterstrich. Ganz anders dagegen die Lage beim Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend": Mit nur 4,5 Prozent Marktanteil lief es für die Sendung einmal mehr desolat. Für den Vorabend-Tiefpunkt sorgte jedoch die neue Soap "Alles oder nichts", für die im Anschluss gerade mal noch 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin waren.

