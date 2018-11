RTL-Bauern dominieren, aber blasser Daytime-Neustart

© RTL

Während RTL am Montagabend mit "Bauer sucht Frau" den ungefährdeten Tagessieg einfuhr, legte der Daytime-Neustart "Auf fremden Sofas" einen unspektakulären Start hin. "Die Superhändler" erreichten zuvor aber mehr Zuschauer denn je.



27.11.2018 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 27.11.2018 - 08:51 Uhr

Den Gesamtsieg musste RTL am Montag dem ZDF überlassen. Mit 5,89 Millionen Zuschauern setzte sich ein neuer "Spreewaldkrimi" an die Spitze der Quoten-Charts, doch auch "Bauer sucht Frau" war mit 5,24 Millionen Zuschauern ein großer Erfolg. In der Zielgruppe verbuchte die RTL-Kuppelshow zudem den ungefährdeten Tagessieg: 1,89 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil auf sehr gute 19,3 Prozent. Kein anderes Format kam in der Primetime auch nur in die Nähe von "Bauer sucht Frau".

Später am Abend überzeugten dann auch noch "Extra" und "Spiegel TV" mit Marktanteilen von 17,8 und 15,7 Prozent. Sie trugen dazu bei, dass RTL am Montag klarer Marktführer in der Zielgruppe wurde und glichen auch die Daytime-Schwäche aus. Vor allem die Soap "Freundinnen" tat sich mit 6,3 Prozent Marktanteil einmal mehr schwer, der 15-Uhr-Neustart "Auf fremden Sofas" blieb zunächst mit 600.000 Zuschauern sowie 9,5 Prozent Marktanteil blass. An den "Superhändlern" lag's nicht: Das Format erzielte am Montag mit 900.000 Zuschauern einen neuen Reichweiten-Rekord und war auch in der Zielgruppe mit 12,1 Prozent Marktanteil ganz gut unterwegs.

Wie so oft schlug sich ProSieben am Nachmittag besser als RTL - in der Primetime wiederum konnte der Sender nur bedingt mit den Kölnern mithalten - ohne neue Folgen von "The Big Bang Theory" musste man erwartungsgemäß kleinere Brötchen backen. Immerhin: Die Marktanteile der Serie zogen im Laufe des Abends trotzdem auf bis zu 13,6 Prozent an und auch "The Middle" überzeugte dazwischen mit guten 11,0 Prozent. Einzig "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf musste nach 23 Uhr einen einstelligen Wert hinnehmen und kam nicht über 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Mäßige Quoten musste derweil Sat.1 hinnehmen, wo die US-Krimis den ganzen Abend über im einstelligen Bereich verharrten. Ob "Navy CIS", "Navy CIS: L.A.", "Hawaii Five-0" oder "Scorpion": Die Marktanteile schwankten zwischen 7,5 und 8,4 Prozent, nur mit Mühe gelang zu Beginn des Abends der Sprung über die Marke von zwei Millionen Zuschauer. Das Erste tat sich ähnlich schwer: Dort kam die Dokumentation "Außer Kontrolle" zunächst nicht über 2,08 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,5 Prozent beim Gesamtpublikum hinaus.

