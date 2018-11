"Sing meinen Song"-Weihnachtskonzert interessiert kaum

© Vox

Die letzte Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" hat mit einem schwindenden Interesse zu kämpfen gehabt und auch das Weihnachtskonzert konnte sich nicht aus dem Sog befreien. Es war das schlechteste Weihnachts-Special in der Geschichte des Formats.



28.11.2018 - 09:57 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2018 - 09:57 Uhr

Mit durchschnittlich 8,8 Prozent Marktanteil lag "Sing meinen Song" in diesem Jahr weit unter den Werten vergangener Staffeln - und auch die Weihnachtsausgabe macht da keine Ausnahme. Diese wollten am Dienstag nämlich nur 470.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sehen, der Marktanteil in dieser Zielgruppe lag bei schwachen 5,7 Prozent. Damit war das Special das bislang schwächste in der Geschichte des Formats. Überhaupt war es der niedrigste Marktanteil, den "Sing meinen Song" jemals eingefahren hat. Im vergangenen Jahr waren für das Weihnachtskonzert noch 12,2 Prozent drin. Auch insgesamt blieb das Interesse mit 1,12 Millionen Zuschauern überschaubar.

Aufgrund der schwachen Primetime musste sich Vox am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,8 Prozent begnügen. Damit lag man zwar vor dem öffentlich-rechtlichen Sendern, aber noch hinter kabel eins, das mit 6,0 Prozent zu überzeugen wusste. Richtig stark präsentierte sich DMAX mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent. In der Primetime ließen die "Steel Buddies" mit 720.000 Zuschauern mal wieder die Muskeln spielen, das Format erreichte bärenstarke 3,7 Prozent Marktanteil. Und auch "112: Feuerwehr im Einsatz" hielt sich im Anschluss bei tollen 3,6 Prozent.

Teilen