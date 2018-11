Neuer "In aller Freundschaft"-Ableger krankt am Vorabend

© ARD/Markus Nass

Die neue ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" scheint ihr Publikum noch nicht restlos zu überzeugen. Erneut kamen Zuschauer abhanden. "Wer weiß denn sowas?" präsentierte sich zuvor unverändert stark.



30.11.2018 - 09:30 Uhr von Alexander Krei 30.11.2018 - 09:30 Uhr

Während der "In aller Freundschaft"-Ableger "Die jungen Ärzte" in diesem Jahr regelmäßig zweistellige Marktanteile am ARD-Vorabend verzeichnete, tut sich das jüngste Spin-Off der Krankenhausserie inzwischen deutlich schwerer. Nach einem gutem Start mit zweieinhalb Millionen Zuschauern ging es für "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" zuletzt von Woche zu Woche nach unten. Nun lag die Serie erstmals bei weniger als zwei Millionen Zuschauern.

Nur noch 1,91 Millionen Zuschauer waren am Donnerstag um 18:50 Uhr dabei, sodass der Gesamt-Marktanteil lediglich 7,8 Prozent betrug. Das ist nicht nur verglichen mit den "jungen Ärzten" zu wenig, sondern auch gemessen am Vorlauf: "Wer weiß denn sowas?" hatte es zuvor nämlich noch auf 3,31 Millionen Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 16,8 Prozent gebracht. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil von 8,3 auf 3,6 Prozent zurück.

Zuschauer-Trend: In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern



Mit dem "Amsterdam-Krimi" war Das Erste am Donnerstag deutlich gefragter: 4,10 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Reihe und sorgten für 13,3 Prozent Marktanteil. Geschlagen geben musste der Krimi somit nur den ZDF-"Bergrettern", die von 4,81 Millionen Zuschauern gesehen wurden. Auch beim jungen Publikum hatte die Heimatserie im direkten Vergleich die Nase vorn: "Die Bergretter" erreichten 6,6 Prozent Marktanteil, "Der Amsterdam-Krimi" nur 5,7 Prozent.

Tagsüber konnte sich das ZDF unterdessen einmal mehr auf "Bares für Rares" verlassen, das mit 2,82 Millionen Zuschauern starke 24,4 Prozent Marktanteil schaffte. Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" konnte parallel dazu immerhin 1,52 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken. "Verrückt nach Meer" blieb danach im Ersten mit nur 980.000 Zuschauern sowie 7,8 Prozent Marktanteil erneut schwach.

Teilen