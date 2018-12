Erstmals zweistellig: "Galileo Big Pictures" kommt in Fahrt

© ProSieben/Bene Müller

Die Idee, "Galileo Big Pictures" auf den Dienstag zu verlegen, scheint sich für ProSieben allmählich auszuzahlen. In dieser Woche reichte es erstmals für einen zweistelligen Marktanteil. Am späten Abend gab's für "Uncovered" dennoch ein neues Tief.



12.12.2018 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 12.12.2018 - 08:53 Uhr

"Galileo Big Pictures" kommt auf dem neuen Sendeplatz am Dienstagabend immer besser in Fahrt. Nachdem das Format vor zwei Wochen noch mit kaum mehr als acht Prozent Marktanteil gestartet war, bewegte es sich nun erstmals im grünen Bereich und schaffte in der Zielgruppe einen zweistelligen Wert. 990.000 Zuschauer im Alter entsprachen einem überzeugenden Marktanteil von 11,1 Prozent. Damit war "Galileo Big Pictures" deutlich stärker als zuletzt die "Simpsons" und lag zudem nur knapp hinter der RTL-Serie "Der Lehrer", die zunächst Werte von 11,5 und 11,6 Prozent erzielte.

1,41 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, um die ProSieben-Show mit Aiman Abdallah zu sehen - auch hier lag man gar nicht allzu weit hinter RTL. Während sich die Kölner jedoch um 22:15 Uhr mit einer weiteren "Lehrer"-Wiederholung auf gute 13,0 Prozent Marktanteil steigerten, gelang es ProSieben nicht, den Schwung des Vorprogramms mitzunehmen. Stattdessen tat sich die Doku-Reihe "Uncovered" mit nur 6,8 Prozent in der Zielgruppe sogar so schwer wie nie. Und auch "10 Fakten" konnte danach nichts mehr reißen und kam nicht über 7,8 Prozent hinaus.

"Galileo" sorgte dagegen nicht nur in der Primetime für gute Quoten, sondern auch am Vorabend: Das zuletzt oft schwächelnde Wissensmagazin überzeugte mit sehr guten 12,7 Prozent Marktanteil. An RTL kam ProSieben aber auch hier nicht vorbei: "GZSZ" erzielte dort sehr gute 19,6 Prozent und sicherte sich einmal mehr den Tagessieg beim jungen Publikum. Insgesamt erreichte die Soap im Schnitt 3,13 Millionen Zuschauer.

Sat.1 hatte derweil am Vorabend nicht viel zu melden, auch wenn "Alles oder nichts" den besten Wert seit immerhin einem Monat schaffte. Dafür reichten aber schon magere 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Endlich Feierabend" und "Unser schönstes Weihnachten" blieben mit 3,8 und 4,1 Prozent auf ähnlichem Niveau hängen. Mehr versprochen haben dürfte man sich auch vom Krimi "Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel", der um 20:15 Uhr nicht über 2,27 Millionen Zuschauer sowie 7,4 Prozent Marktanteil hinauskam. Die anschließende Doku dazu schaffte nur 6,9 Prozent.

Beim Gesamtpublikum ging der Tagessieg am Dienstag übrigens an die ARD-Serie "In aller Freundschaft", die mit 5,22 Millionen Zuschauern überzeugte, nachdem "Die Kanzlei" im Vorfeld bereits auf 4,71 Millionen gekommen war. Die "ZDFzeit"-Doku über Heino kam dagegen nur auf 2,68 Millionen Zuuschauer. Die Tagesmarktführerschaft sicherte sich das ZDF trotzdem - wegen einer starken Daytime, aber auch, weil der Sender schon ab 21:45 Uhr wieder klar vor dem Ersten lag.

