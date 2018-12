"Schweigen der Lämmer" treibt Nitro auf über 7 Prozent

© NITRO

12.12.2018 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 12.12.2018 - 09:10 Uhr

Mit 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war Nitro am Dienstag der Größte unter den kleineren Sendern, Männersender-Konkurrent DMAX kam mit 2,6 Prozent Marktanteil nur knapp dahinter über die Ziellinie, hinter Super RTL (2,5 Prozent Marktanteil) reihte sich dann mit ProSieben Maxx auch schon der dritte auf ein vorwiegend männliches Publikum ausgerichtete Sender ein.

Nitro trumpfte dabei vor allem am späten Abend auf. Der Film-Klassiker "Das Schweigen der Lämmer" bescherte dem Sender ab 22:53 Uhr bis tief in die Nacht einen herausragenden Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 420.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, auch beim Gesamptublikum sah es mit 3,4 Prozent Marktanteil somit sehr gut aus. Auch um 20:15 Uhr lief's bereits gut, "Apollo 13" kam dort auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend holten "M.A.S.H." und "Ein Käfig voller Helden" 3,4 bzw. 3,5 Prozent Marktanteil.

Bei DMAX war es unterdessen weniger eine einzelne Sendung, die derart stark herausragte, sondern die Tatsache, dass man sich den ganzen Tag keine Schwächen erlaubte - anders als Nitro, das Nachmittags zeitweise unter der 1-Prozent-Marke lag. DMAX hingegen hatte zwischen 12 Uhr Mittags und bis weit nach Mitternacht mindestens eine Zwei vor dem Komma stehen. Mittags kam "House Hunters" und nachmittags "Ed Stafford: Survival Trip ins Ungewisse" sogar auf jeweils 3,7 Prozent Marktanteil.

Besonders glücklich dürfte man bei DMAX auch sein, dass der Erfolg in den zuschauerstärksten Stunden auf Eigenproduktionen zurückgeht. Um 22:15 Uhr holte "112: Feuerwehr im Einsatz" 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 340.000 Zuschauer ahen insgesamt zu. Von "A2 - Abenteuer Autobahn" am Vorabend und den "Steel Buddies" ab 20:15 Uhr liefen zwar nur Wiederholungen, mit Marktanteilen zwischen 2,4 und 2,9 Prozent machten die ihre Sache aber ebenfalls gut.

Auch ProSieben Maxx kann mit seinem Tag insgesamt sehr zufrieden sein. In der Primetime waren es die Filme "Dirty Grandpa" und "John Wick", die mit 1,9 und 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugten, am Vorabend holten "Futurama" und "Family Guy" 2,2 und 1,9 Prozent Marktanteil und nachmittags war es die Anime-Schiene, die mit bis zu 3,2 Prozent Marktanteil (für "Haikyuu") die Werte oben hielt. Doch auch "Border Patrol Australia" kam am frühen Nachmittag schon auf über 2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

