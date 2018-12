Böhmermann punktet nach gewohnt starker "heute-show"

© ZDF/Ben Knabe

Der btf und Jan Böhmermann gelang ein weiteres erfolgreiches Special im ZDF-Hauptprogramm: "Böhmermanns perfekte Weihnachten" holte im Schlepptau der "heute-show" besonders beim jungen Publikum hervorragende Quoten.



15.12.2018 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 15.12.2018 - 09:29 Uhr

Das ZDF kann auf einen gelungenen Freitagabend zurückblicken. Nachdem die Krimis beim Gesamtpublikum wie gewohnt bereits die Primetime dominiert hatten, trieb die "heute-show" später am Abend einmal mehr auch die Marktanteile in den jüngeren Altersgruppen nach oben. Den Jahresrückblick der Nachrichten-Satire mit der traditionellen Verleihung der "Goldenen Vollpfosten" schalteten insgesamt 4,18 Millionen Zuschauer ein, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 18,2 Prozent entsprach. 0,98 Millionen dieser Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersgruppe lag bei 13,6 Prozent. Die "heute-show" war damit beim jungen Publikum die zweitmeistgesehene Sendung des Tages hinter "GZSZ" und noch vor allen Primetime-Sendungen der Privaten.

Diesen Schwung wusste Jan Böhmermann im Anschluss mit "Böhmermanns perfekte Weihnachten" zu nutzen. Zwar sackte die Gesamt-Zuschauerzahl um fast die Hälfte auf 2,13 Millionen ab, auch das reichte aber noch für solide 11,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben zudem deutlich mehr dran, der Marktanteil in dieser Altersgruppe lag mit 12,5 Prozent auf einem für ZDF-Verhältnisse hervorragenden Niveau. "Böhmermanns perfekte Weihnachten" war damit auch noch ein bisschen erfolgreicher als "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" im Sommer.

Aufs Jahr zurück geblickt wurde unterdessen auch bei n-tv "Gysi & Schmidt - Der Jahresrückblick" konnte allerdings nicht an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. 150.000 Zuschauer hatten insgesamt ab 23:10 Uhr eingeschaltet, der Marktanteil lag sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen bei 0,8 Prozent. Im vergangenen Jahr hatten noch über 300.000 Zuschauer eingeschaltet - damals lief die Sendung allerdings auch am 2. Weihnachtsfeiertag. Mit diversen Wiederholungen haben Gregor Gysi und Harald Schmidt zudem jetzt noch Zeit, Zuschauer einzusammeln. Wiederholt wird die Sendung am 15. Dezember um 19:10 Uhr, am 20. Dezember um 17:10 Uhr und am 30. Dezember um 11:10 Uhr.

Teilen