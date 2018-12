Auch die Quote ist "Extraklasse": Axel Prahl siegt im ZDF

© ZDF/Frédéric Batier

Mit über sechs Millionen Zuschauern war die ZDF-Komödie "Extraklasse" mit Axel Prahl die klare Nummer eins am Montag. Auch beim jungen Publikum lief's richtig gut - hier war nur "WWM" in der Primetime gefragter als der Film.



18.12.2018 - 08:59 Uhr von Alexander Krei 18.12.2018 - 08:59 Uhr

"Tatort"-Star Axel Prahl war am Montagabend in ungewohner Rolle zu sehen - im ZDF-Film "Extraklasse" spielte er einen Lehrer. Und traf damit ebenfalls den Geschmack des Publikums: 6,50 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Komödie und machten sie damit zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Starke 20,7 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief's für den Mainzer Sender mit 12,3 Prozent ausgesprochen gut.

Hier musste sich "Extraklass" nur den RTL-Dauerbrennern "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Wer wird Millionär?" geschlagen geben. Das Weihnachtsspecial mit Günther Jauch verzeichnete überzeugende 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und lag damit zugleich deutlich vor den Sitcoms und Krimis von ProSieben und Sat.1. Beim Gesamtpublikum ging das Quiz außerdem als stärkster ZDF-Verfolger hervor: 4,54 Millionen Zuschauer schalteten ein.

Gut lief es für das ZDF unterdessen auch im weiteren Verlauf des Abends: So erreichte das "heute-journal" noch 3,95 Millionen Zuschauer, ehe der Spielfilm "San Andreas" auf 2,60 Millionen Zuschauer kam. Das reichte nicht nur für gute 13,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern auch für 10,6 Prozent beim jungen Publikum. Weil darüber hinaus auch tagsüber wieder Verlass war auf "Bares für Rares" oder "SOKO München", war dem ZDF die Gesamt-Marktführerschaft nicht zu nehmen.

Auf stolze 15,1 Prozent Marktanteil brachte es der Sender zum Start in die Woche - das waren über fünf Prozentpunkte mehr als der Zweitplatzierte RTL. Hinzu kommt, dass auch ZDFneo mit 4,1 Prozent einen starken Tag erwischte. Dort erreichte "Bares für Rares" am Vorabend bereits 1,83 Millionen Zuschauer, in der Primetime kamen zwei Folgen von "Inspector Barnaby" zudem auf jeweils mehr als 1,6 Millionen.

