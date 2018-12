Fast sieben Millionen Zuschauer sahen Borussen-Duell

© ZDF

Zum Auftakt des letzten Hinrunden-Spieltags der Bundesliga übertrug das ZDF das Duell der beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach im Free-TV. Das Spitzenspiel sorgte auch für eine Spitzen-Quote.



22.12.2018 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 22.12.2018 - 09:13 Uhr

Zum Abschluss der Hinrunde gewährte die Bundesliga mal wieder eine der raren Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen. Und diesmal gab es beim ZDF mit der Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach ein Duell an der Tabellenspitze zu sehen - das dann auch mit hervorragenden Quoten belohnt wurde. So verfolgten im Schnitt 6,92 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, wie der BVB die Tabellenführung noch ausbaute. Der Fußball bescherte dem ZDF damit hervorragende Marktanteile von 21,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und den ungefährdeten Tagessieg bei Jung und Alt.

Fürs ZDF war es das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Bundesliga annähernd sieben Millionen Zuschauer bescherte. Auch das Eröffnungsspiel der Bayern gegen Hoffenheim hatte im August ähnlich viele Zuschauer erreicht. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr zählte das damals übertragene Spiel zwischen Gladbach und dem HSV am letzten Hinrundenspieltag nur 4,4 Millionen Zuschauer. Allerdings gab es in der vergangenen Saison auch schon bis zu acht Millionen Zuschauer bei der Partie zwischen Bayern und Leverkusen - noch ist also etwas Luft nach oben.

Im Anschluss an den Fußball zeigte das ZDF wieder seinen alljährlichen "satirischen Jahresrückblick". Der gute Vorlauf sorgte vor allem dafür, dass die Sendung beim jungen Publikum erfolgreich war. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 11,4 Prozent. Insgesamt hatten 2,51 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Beim Gesamtpublikum war der Marktanteil trotz des starken Vorlaufs mit 10,8 Prozent somit unterdurchschnittlich.

