"Supertalent"-Finale siegt deutlich vor Joko und Klaas

Das Finale der zwölften "Supertalent"-Staffel war erfolgreicher als das des Vorjahres und bescherte RTL am Samstagabend den unangefochtenen Sieg in der Zielgruppe. "Weihnachten mit Joko und Klaas" konnte nicht mithalten, schlug sich aber gut.



23.12.2018 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 23.12.2018 - 09:00 Uhr

Am Samstagabend strahlte RTL bereits das Finale der zwölften "Supertalent"-Staffel aus und holte damit in der Zielgruppe den eindeutigen Tagessieg. Mit 1,57 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern verzeichnete die Castingshow einen überzeugenden Marktanteil von 18,2 Prozent und war damit sogar erfolgreicher als beim Finale vor einem Jahr. Zugleich war es der beste Marktanteil fürs "Supertalent" seit Ende November. Auch die Gesamt-Reichweite zog noch einmal an: Mit 3,78 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,6 Prozent lief's auch hier rund.

Das ProSieben-Special "Weihnachten mit Joko & Klaas" konnte da nicht mithalten, war aber ebenfalls erfolgreich. Immerhin 1,37 Millionen Zuschauern feierten mit dem Duo und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf 11,6 Prozent - hier bewegte sich die Show übrigens auf Augenhöhe mit dem "Stubbe"-Krimi im ZDF. Alle anderen Sender mussten sich am Samstagabend dagegen mit einstelligen Werten begnügen, die "Titanic"-Wiederholung schlug sich in Sat.1 mit 9,2 Prozent Marktanteil aber noch recht wacker.

Dass RTL am Samstag überhaupt einen Tagesmarktanteil von 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte, hat der Sender indes fast im Alleingang der Bohlen-Show am Abend zu verdanke, denn abseits des "Supertalents" lief für den Kölner Sender nicht allzu viel zusammen. Schon "Markus Krebs - Witzearena" musste sich im Anschluss mit nur 11,4 Prozent Marktanteil begnügen, tagsüber schaffte der Sender oft nicht mal den Sprung in die Zweistelligkeit.

Bei ProSieben klappte das Show-Zusammenspiel am Abend dagegen ganz gut: Als am späten Abend noch einmal "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" wiederholt wurde, blieb der Marktanteil stabil bei 11,3 Prozent. Aber auch hier gab's tagsüber einig Probleme: Nachdem schon die Sitcom-Wiederholungen schwächelten, schaffte "taff weekend" nur 6,6 Prozent Marktanteil, "Galileo" geriet am Vorabend sogar mit nur 5,4 Prozent unter die Räder.

