"Helene Fischer Show" siegt im ZDF bei Jung und Alt

Auch in diesem Jahr haben wieder fast sechs Millionen Zuschauer die "Helene Fischer Show" an Weihnachten gesehen, beim jungen Publikum war sie mit über 16 Prozent Marktanteil sogar stark wie noch nie. "Pets", Kevin und James Bond hatten das Nachsehen.



26.12.2018 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 26.12.2018 - 09:03 Uhr

Das ZDF hat am 1. Weihnachtsfeiertag die Quoten-Charts in der Primetime mit großem Abstand angeführt. 5,73 Millionen Zuschauer entschieden sich für die mehr als dreistündige "Helene Fischer Show", die damit einen hervorragenden Marktanteil von 19,5 Prozent verzeichnete und sich auf dem Niveau der vergangenen Jahre bewegte. Zum Vergleich: Der ARD-Krimi "Mordkommission Istanbul" ging mit 3,17 Millionen Zuschauern als größter Verfolger hervor.

Besonders beeindruckend: Auch beim jungen Publikum konnte Helene Fischer den Tagessieg für sich in Anspruch nehmen - und den Marktanteil im Vergleich zum Vorjahres-Rekord sogar noch leicht ausbauen. 1,55 Millionen. 14- bis 49-Jährige reichten für starke 16,5 Prozent Marktanteil, was mehr als dem Doppelten der ZDF-Normalwerte entspricht. Der RTL-Animationsfilm "Pets" konnte auf diese Weise knapp geschlagen werden.

Die Quoten-Entwicklung der "Helene Fischer Show" bleibt damit insbesondere mit Blick auf die Jüngeren ein echtes Phänomen. Zum Vergleich: Die erste Ausgabe hatte es im Jahr 2011 im Ersten noch nicht mal auf sieben Prozent geschafft. Nun ließ Fischer also sogar die private Konkurrenz hinter sich - und doch schlug auch die sich durchaus gut. So verbuchte etwa "Pets" bei RTL sehr gute 15,8 Prozent bei insgesamt 2,63 Millionen Zuschauern.

Dahinter reihte sich "Kevin - Allein in New York" ein, das bei Sat.1 mit sehr guten 13,3 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste, ehe auch die Wiederholung von "Kevin - Allein zu Haus" noch einmal mit 13,9 Prozent punktete. Bei ProSieben brachte es "James Bond 007 - Skyfall" derweil immerhin noch auf 11,4 Prozent sowie insgesamt 2,37 Millionen Zuschauer. Und auch kabel eins gehört zu den Gewinnern des Abends: Dort erreichte "Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington" 1,71 Millionen Zuschauer sowie sehr gute 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

