ZDF-"Bergretter" überholen Plasbergs Jahres-Quiz

Die ZDF-"Bergretter" haben am Donnerstag die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt, doch auch "2018 - Das Quiz" war in der ARD ein schöner Erfolg - nicht zuletzt beim jungen Publikum, wo die Show am Abend die Marktführerschaft ergatterte.



28.12.2018 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 28.12.2018 - 09:04 Uhr

Das traditionelle Jahres-Quiz mit Frank Plasberg hat diesmal so wenige Zuschauer erreicht wie noch nie, war fürs Erste aber dennoch ein voller Erfolg. Den Tagessieg musste "2018 - Das Quiz" diesmal aber der Konkurrenz überlassen: Mit 5,35 Millionen Zuschauern setzten sich die ZDF-"Bergretter" an die Spitze, die Show wollten über drei Stunden hinweg durchschnittlich 5,05 Millionen sehen. Das waren gut 400.000 Zuschauer weniger als vor einem Jahr, reichte allerdings dennoch für einen starken Marktanteil von 17,8 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war "2018 - Das Quiz" unterdessen aber sogar Marktführer in der Primetime: 1,19 Millionen junge Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf sehr gute 13,5 Prozent. Der Bestwert des Vorjahres, als noch über 16 Prozent eingefahren wurden, blieb damit zwar unerreicht - und doch lief es in der mittlerweile zehnjährigen Geschichte der Show nur drei Mal besser als am Donnerstag. Mehr junge Zuschauer lockten nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "RTL aktuell" vor den Fernseher.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum musste Das Erste am Donnerstag dem ZDF die Tagesmarktführerschaft überlassen - mit im Schnitt 11,9 Prozent kann man aber gleichwohl sehr zufrieden sein. Unter den kleinen Sendern war derweil nicht zuletzt ZDFneo stark, was diesmal besonders an einem starken Tagesprogramm lag, das bei den 14- bis 49-Jährigen zeitweise sogar stärker war als das Hauptprogramm. So erreichten die Wiederholungen des Klassikers "Ich heirate eine Familie" bis zu 7,5 Prozent Marktanteil, nach 15 Uhr waren über 700.000 Zuschauer dabei.

Aber auch "Die Schwarzwaldklinik" lockte danach noch einmal durchweg über eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher und schaffte bis zu 6,2 Prozent. In der Primetime lief's dagegen vergleichsweise unspektakulär. Dort punktete dafür der ARD-Spartensender One, der mit der Krimiserie "Mord mit Aussicht" bis zu 620.000 Zuschauer verzeichnete.

