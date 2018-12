"Wer weiß denn sowas?" rast im Doppel zum Rekord

© ARD/Morris Mac Matzen

Kurz vor dem Jahreswechsel hat "Wer weiß denn sowas?" die bislang höchste Reichweite der laufenden Staffel eingefahren - möglich wurde das mit einem Doppelpack. Die zweite Folge erreichte fast drei Mal so viele Zuschauer wie "Dingsda" zuletzt.



29.12.2018 - 09:40 Uhr von Alexander Krei 29.12.2018 - 09:40 Uhr

Obwohl sich die Quiz-Schiene um 18:00 Uhr in den vergangenen Jahren zum verlässlichen Quoten-Hit mauserte, tut sich die ARD noch immer damit schwer, freitags das passende Anschlussprogramm zu finden. In dieser Woche stellte sich dieses Problem dagegen nicht, weil im Ersten kurzerhand gleich zwei Folgen von "Wer weiß denn sowas?" zu sehen waren - und die liefen erwartungsgemäß beide prächtig.

So verbuchte die Rateshow mit Kai Pflaume zunächst 3,49 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil, ehe eine weitere Ausgabe sogar von 3,80 Millionen gesehen wurde. Die Reichweite fiel damit fast drei Mal so hoch aus wie vor einer Woche, als zu diesem Zeitpunkt noch "Dingsda" lief. Zugleich stellte "Wer weiß denn sowas?" ganz nebenbei auch noch einen neuen Staffel-Bestwert auf.

Der Marktanteil lag zunächst bei starken 17,0 Prozent, danach lief es mit 15,6 Prozent ebenfalls überzeugend. Doch auch bei den Jüngeren reichte es für zweistellige Werte: Mit Marktanteilen von 12,2 und 11,2 Prozent lag "Wer weiß denn sowas?" nicht nur weit über den Normalwerten des Ersten, sondern ließ auch diverse Privatsender hinter sich - ein gutes Omen für die XXL-Ausgabe, die am Samstagabend zu sehen sein wird.

Eher schwach auf der Brust sind dagegen derzeit die Telenovelas: So kam "Rote Rosen" am Freitag nicht über 1,21 Millionen Zuschauer sowie 9,6 Prozent Marktanteil hinaus, auch "Sturm der Liebe" befindet sich aktuell angesichts von 1,56 Millionen Zuschauern auf keinem allzu berauschenden Quoten-Niveau. Der Marktanteil lag in Konkurrenz zu "Bares für Rares" bei 11,4 Prozent.

Teilen