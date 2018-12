"Comedy Grand Prix" fällt bei RTL auf neuen Tiefstwert

© MG RTL D / Frank Dicks

RTL war in diesemJahr mit seiner Nachwuchs-Show "Comedy Grand Prix" aus Quotensicht erfolglos wie noch nie. ProSieben schlug sich mit dem Jahresrückblick bei "Galileo Big Pictures" ordentlich, Sat.1 punktete mit "Ice Age - Kollision voraus"



30.12.2018 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 30.12.2018 - 09:39 Uhr

Schon seit 2011 veranstaltet RTL jährlich seinen Wettbewerb "Comedy Grand Prix", um dem Nachwuchs eine große Bühne zu bieten, seit dem vergangenen Jahr läuft die Sendung nun ohne Vorlauf durch eine andere Show sogar bereits um 20:15 Uhr. In diesem Jahr hatte der "Comedy Grand Prix" aber mit einigen Quotenproblemen zu kämpfen. So fiel der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals in den einstelligen Bereich: Nur 9,7 Prozent wurden gemessen, deutlich weniger als der RTL-Senderschnitt. Insgesamt hatten nur 1,36 Millionen Zuschauer eingeschaltet, das waren nochmal 600.000 weniger als im vergangenen Jahr, als die Reichweite bereits deutlich eingebrochen war.

RTL landete mit seiner Show damit am Samstagabend bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf dem fünften Platz. Neben "Wer weiß denn sowas XXL?" und dem ZDF-Krimi lag auch ProSieben mit einem Rückblick auf die Bilder des Jahres in "Galileo Big Pictures" vor RTL. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei ordentlichen 10,5 Prozent - damit wurde der Tiefstwert des Vorjahres wieder übertroffen. 1,42 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Stärkster Privatsender war am Samstagabend aber Sat.1, das mit "Ice Age - Kollison voraus!" gute 12,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielen konnte. 2,42 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Für Vox lief es verhalten, "3 Days to kill" kam auf 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, RTL II erreichte mit "Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht" solide 5,3 Prozent Marktanteil, kabel eins pendelte mit den US-Serien abends zwischen 3,7 und 4,7 Prozent Marktanteil.

Teilen