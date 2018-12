Sport1 punktet weiter mit Darts-WM, ZDFneo mit Nostalgie

© ZDF/Thomas Waldhelm

Die Darts-WM bleibt bislang etwas hinter den Bestwerten der letzten Jahre zurück, machte Sport1 aber am Samstag wieder zum Größten unter den kleineren Sendern. ZDFneo punktet unterdessen weiter mit deutschen Serien-Klassikern.



30.12.2018 - 10:13 Uhr von Uwe Mantel 30.12.2018 - 10:13 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hieß der erfolgreichste kleinere Sender hinter den Top 8 am Samstag Sport1 - und zuverdanken ist das natürlich den großflächigen Übertragungen der Darts-WM, auch wenn diese bislang hinter den Bestwerten des letzten Jahres zurückblieben und auch etwas weniger einschalteten als in den vergangenen Tagen. So wurde am Abend die halbe-Million-Zuschauermarke diesmal knapp verpasst, mit im Schnitt 470.000 Zuschauern reichte es aber trotzdem noch für 1,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Nachmittag hatten bei den ersten Viertelfinal-Partien im Schnitt 360.000 Zuschauer eingeschaltet, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg hier auf 4,2 Prozent.

Das war ein Quotenniveau, das ZDFneo zwischenzeitlich auch mit den Serienklassikern "Ich heirate eine Familie" und "Die Schwarzwaldklinik" erreichte. Der Sender reitet auch in diesem Jahr nämlich äußerst erfolgreich die Nostalgie-Welle. "Ich heirate eine Familie" sammelte mittags immer mehr Zuschauer ein und zählte zuletzt ab 14:55 Uhr bereits 610.000 Zuschauer. Der Marktanteil stieg kontinuierlich auf schließlich 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach übernahm dann "Die Schwarzwaldklinik", was zunächst für einen Zuschauerrückgang sorgte. Im Lauf des Tages zog dann aber auch hier die Reichweite wieder sukzessive an, am Vorabend waren dann 680.000 Zuschauer mit dabei. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg hier zwischenzeitlich auf bis zu 4,5 Prozent, beim Gesamtpublikum wurden bis zu 3,0 Prozent erreicht.

ZDFneo war mit den deutschen Serien damit deutlich erfolgreicher als mit Hollywood-Ware in der Primetime. "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" musste sich um 20:15 Uhr mit 420.000 Zuschauern und 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 1,6 Prozent Marktanteil eher mäßig. "2 Fast 2 Furious" erzielte im Anschluss 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,1 Prozent insgesamt. 270.000 Zuschauer wurden hier gezählt.

Einen guten Abend hatte unterdessen Super RTL, wo "Asterix bei den Olympischen Spielen" mit 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wusste, auch "Mr. Bean" schlug sich im Anschluss gut. Die Konkurrenz vom Disney Channel erzielte mit "Arielle und die Meerjungfrau - wie alles begann" einen Marktanteil von 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

