ARD und ZDF halten Private auch bei Jüngeren auf Abstand

© ARD/ZDF

Die Öffentlich-Rechtlichen haben nicht nur insgesamt, sondern auch beim jungen Publikum am Sonntag die meisten Zuschauer erreicht. Der Schweizer-"Tatort" hatte die höchste Reichweite, tat sich wie üblich aber etwas schwerer als die anderen Ausgaben der Reihe.



31.12.2018 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 31.12.2018 - 09:30 Uhr

Das Erste hat am Sonntag den Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren: Der Schweizer-"Tatort" mit dem Titel "Friss oder stirb" erreichte 6,49 Millionen Zuschauer, kein anderer Sender kam auf mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 19,3 Prozent. Dennoch tat sich der Film damit schwerer als viele andere aus der Reihe, im Jahresschnitt kommt der "Tatort" auf mehr als achteinhalb Millionen Zuschauer. Auch beim jungen Publikum hatte der "Tatort" die meisten Zuschauer: 1,39 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für 13,0 Prozent Marktanteil.

Der Sieg bei den jungen Zuschauern fiel allerdings denkbar knapp aus, denn das ZDF kam mit dem Drama "Ein ganzes halbes Jahr" auf 1,38 Millionen Zuschauer in dem Alter und erreichte damit ebenfalls sehr gute 13,0 Prozent. Damit deklassierten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die private Konkurrenz auf ganzer Linie, RTL hatte auf Rang drei im Primetime-Ranking 200.000 junge Zuschauer weniger. Insgesamt war der Abstand zwischen ARD und ZDF deutlicher, aber auch mit 5,35 Millionen Zuschauern und 16,0 Prozent Marktanteil kann man in Mainz mehr als zufrieden sein. Im Ersten erreichte "Maria Wern, Kripo Gotland - In der Tief" im Anschluss an den "Tatort" noch 3,44 Millionen Zuschauer und 12,0 Prozent Marktanteil, tagsüber ging es aber auch oft unter die Marke von zehn Prozent. Das ZDF erreichte dagegen zwischen Mittag und spätem Abend durchgängig zweistellige Werte. Vor allem das erste Springen der Vierschanzentournee sorgte für gute Quoten. Die Übertragung aus Oberstdorf wollten ab 16:30 Uhr im Schnitt 5,32 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil lag bei starken 23,9 Prozent und auch beim jungen Publikum waren sehr gute 12,7 Prozent drin. Auch durch die starke Daytime erreichte das ZDF am Sonntag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,7 Prozent, Das Erste kam auf 11,2 Prozent.

Teilen