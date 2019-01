Pilawas "Silvestershow" legt deutlich zu und holt den Sieg

© BR/ORF/Peter Krivograd/Thomas Leidig

Die "Silvestershow" mit Jörg Pilawa und Francine Jordi war am Silvesterabend die erste Wahl des Publikums und legte im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Das ZDF war dafür bei den jüngeren Zuschauern am gefragtesten.



01.01.2019

Vor einem Jahr, als im Ersten der traditionelle "Silvesterstadl" erstmals zur "Silvestershow" wurde, musste die Sendung noch einen deutlichen Zuschauerrückgang hinnehmen und fiel erstmals unter die Marke von drei Millionen Zuschauern. Zum Ausklang des Jahres 2018 wurde diese Scharte nun wieder ausgewetzt: Pilawas "Silvestershow" gewann im Vergleich zum Vorjahr über 600.000 Zuschauer zurück und kam nun auf im Schnitt 3,49 Millionen Zuschauer und einen überzeugenden Marktanteil von 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum.

Etwas geholfen haben dürfte dabei, dass das ZDF mit seiner Silvestershow "Willkommen 2019" vom Brandenburger Tor anders als in den vergangenen beiden Jahren nicht um 20:15 Uhr startete, sondern erst noch den Film "Die Lichtenbergs - zwei Brüder, drei Frauen und jede Menge Zoff" zeigte, den zwar auch 2,88 Millionen Zuschauer einschalteten - wer auf Show-Unterhaltung aus war, wurde so aber eher zum Ersten getrieben. "Willkommen 2019" erreichte ab 21:45 Uhr dann im Schnitt 3,04 Millionen Zuschauer. Das waren auch geringfügig mehr als im Vorjahr, das ZDF sortierte sich damit aber klar hinter dem Ersten ein, zumindest was das Gesamtpublikum angeht. Der Marktanteil lag hier bei 13,7 Prozent.

Die jüngeren Zuschauer entschieden sich dafür mehrheitlich fürs ZDF. Denn bei den 14- bis 49-Jährigen kam "Willkommen 2019" dank 0,97 Millionen Zuschauern auf einen sehr guten Marktanteil von 14,6 Prozent. Pilawas "Silvestershow" blieb deutlich dahinter, konnte sich aber auch hier enorm steigern im Vergleich zum vergangenen Jahr. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,9 Prozent. Das ZDF lag beim jüngeren Publikum unterdessen auch vor der "Ultimativen Chartshow", die bei RTL den Abend über 12,4 Prozent Marktanteil im Schnitt erreichte.

Die Durchschnittszahlen besitzen an Silvester allerdings ohnehin immer nur eine begrenzte Aussagekraft - denn viele Zuschauer schalten insbesondere kurz vor Mitternacht ein, um einen Countdown für den Jahreswechsel zu sehen. Und wer dann ins neue Jahr feiert, lässt den Fernseher weiter laufen, auch wenn er womöglich das Haus fürs Feuerwerk verlässt. So erklärt sich, wieso die offiziell meistgesehene Sendung des Tages bei Jung und Alt ein "heute Xpress" um 00:28 Uhr war. 4,93 Millionen Zuschauer sahen hier offiziell zu, das entsprach 24,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 26,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Platz 2 bei den 14- bis 49-Jährigen ging an die "RTL News"-Ausgabe ab 23:57 Uhr.

Doch nochmal zurück in die Primetime: Musikalische Unterhaltung bot auch wieder RTL II, wo der "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2019" ab 20:15 Uhr mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehr ordentlich lief, im Vergleich zum vergangenen Jahr allerdings leicht abgab. 600.000 Zuschauer wurden hier insgesamt im Schnitt gezählt. Sat.1 Gold konnte mit seinem "Silvester Hitmix" (140.000 Zuschauer insgesamt, Marktanteile von 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen) hingegen ebensowenig reißen wie RTLplus, das nochmal die "Schlagernacht des Jahres" wiederholte, die sogar nur 100.000 Zuschauer sehen wollten. Mehr als 0,5 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt waren damit nicht drin. Erheblich erfolgreicher war der MDR mit seiner Silvester-Schlagerparty unterwegs. 1,26 Millionen Zuschauer sorgten hier den Abend über für 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,0 Prozent Marktanteil gut aus.

