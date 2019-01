Lücke zwischen "Tatort" und "Traumschiff" wird kleiner

© MDR/Wiedemann&Berg/Anke Neugebauer

Das Neujahrs-Duell zwischen dem "Tatort" und dem "Traumschiff" ist erneut zugunsten des Krimis ausgegangen, der Abstand war aber deutlich kleiner als vor einem Jahr. Während das "Traumschiff" auf dem Niveau von 2018 lief, gingen dem "Tatort" viele Zuschauer verloren.



02.01.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 02.01.2019 - 09:06 Uhr

Der "Tatort" hat an Neujahr die meisten Zuschauer in der Primetime unterhalten. Der Krimi aus Weimar erreichte 7,10 Millionen Zuschauer, besser lief es zuvor nur für die "Tagesschau", die sogar 8,04 Millionen Zuschauer zählte. Der Krimi erreichte 19,4 Prozent Marktanteil, dennoch lief es deutlich schlechter als noch vor einem Jahr. 2018 kam der Neujahrs-"Tatort" auf fast acht Millionen Zuschauer und mehr als 21 Prozent Marktanteil.

Das Duell mit dem ZDF-"Traumschiff" konnte der "Tatort" dennoch für sich entscheiden, wenngleich der Abstand deutlich geringer geworden ist. Die Serie erreichte nämlich 6,69 Millionen Zuschauer und lag damit auf dem Niveau des Vorjahres. 18,3 Prozent Marktanteil waren die Folge. Zusammengerechnet erreichten Das Erste und das ZDF am Neujahrsabend mehr als 13,5 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern war der Abstand deutlicher: Der "Tatort" sicherte sich auch bei den 14- bis 49-Jährigen den Tagessieg. 1,98 Millionen Menschen in dem Alter schalteten ein und sorgten so für 16,0 Prozent Marktanteil. Das ZDF erreichte mit dem "Traumschiff" immerhin 1,42 Millionen junge Zuschauer und 11,4 Prozent.

Und auch fernab der Primetime erzielten die beiden Sender am Dienstag starke Quoten. So kam der zweite Durchgang des Neujahrsspringens der Vierschanzentournee im Ersten auf 6,65 Millionen Zuschauer, hier wurden 29,7 Prozent Marktanteil gemessen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 17,5 Prozent rund. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,9 Prozent kann man beim Ersten sehr zufrieden sein, das ZDF erreichte allerdings sogar 14,4 Prozent. Die Mainzer punkteten unter anderem mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das fast drei Millionen Menschen sehen wollten. Zur Mittagszeit waren damit 19,6 Prozent Marktanteil drin. Nach dem "Traumschiff" erreichte auch "Kreuzfahrt ins Glück" noch sehr gute 16,2 Prozent.

