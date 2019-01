Sat.1-Primetime stark, "Life - Dumm gelaufen" legt zu

© Sat.1

Sat.1 kann sich über fantastische Quoten an Neujahr freuen: In der Primetime räumte "Zoomania" ab und kam den "Tatort" gefährlich nah. RTL hatte das deutliche Nachsehen, aber am Vorabend legte "Life! - Dumm gelaufen" dafür spürbar zu.



02.01.2019 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 02.01.2019 - 09:46 Uhr

Um ein Haar hätte Sat.1 an Neujahr einen zweistelligen Tagesmarktanteil eingefahren. Dass es am Ende mit 9,9 Prozent knapp nicht klappte, lag vor allem an dem schwachen Programm am Vor- und Nachmittag. In der Primetime drehte man nämlich mächtig auf: Mit dem Film "Zoomania" erreichte Sat.1 1,95 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit lag man nur ganz knapp hinter dem "Tatort". Der Marktanteil lag bei starken 16,0 Prozent. Insgesamt schalteten 2,99 Millionen Menschen ein, kein anderer Privatsender erreichte am Dienstag nach 20:15 Uhr mehr Zuschauer.

Am späten Nachmittag und Vorabend holten bereits "Ice Age 2" und "Ice Age - Kollision voraus" sehr gute 11,6 und 13,7 Prozent Marktanteil für Sat.1. Den Erfolg von "Zoomania" konnte der Sender allerdings nicht in den späten Abend retten. Die Wiederholung von "Honig im Kopf" fiel dort auf 8,1 Prozent, nicht einmal eine Million Zuschauer blieben ab 22:15 Uhr dran.

RTL hatte um 20:15 Uhr keine Chance gegen Sat.1: "Die größten Fernsehmomente der Welt" kamen nur auf 1,16 Millionen junge Zuschauer und 11,3 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 2,32 Millionen. Am Vorabend konnte sich "Life! - Dumm gelaufen" aber wieder steigern. Mit 14,9 Prozent Marktanteil lief es deutlich besser als vor einem Jahr, als nur 12,8 Prozent gemessen wurden. 3,59 Millionen Menschen sahen sich die Pannenshow an Neujahr an. Weil RTL auch sonst überwiegend zweistellige Marktanteile einfuhr, reichte es zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,7 Prozent.

ProSieben erreichte am Dienstag einen Tagesmarktanteil von 9,7 Prozent und landete damit hinter RTL und Sat.1. Zur besten Sendezeit erreichte der Sender mit "Kingsman: The Secret Service" 2,14 Millionen Zuschauer, damit waren 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. "Logan - The Wolverine" steigerte sich danach noch auf 14,0 Prozent. Mit den Filmen "(T)Raumschiff Surprise" und "Schuh des Manitu" lag man zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag bei knapp zweistelligen Werten, die Wiederholung von "Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" blieb dann aber bei 7,1 Prozent hängen.

